Алтай-Кокс принял участие во Всероссийской неделе добра

В заринском общежитии для ветеранов заводчанки организовали субботник, чаепитие, концерт с участием юных театралов и музыкантов.

Дети вручили ветеранам открытки ручной работы. Пожилые люди в теплой атмосфере благодарили женсовет за внимание и заботу, рассказывали ребятам истории из своей жизни.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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