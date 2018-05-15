Алтай-Кокс принял участие во Всероссийской неделе добра

Сегодня, 14:23.
Новости компаний

Женсовет Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в рамках Всероссийской недели добра провел благотворительную акцию для одиноких пенсионеров.

Благотворительная акция для пенсионеров.
Благотворительная акция для пенсионеров. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

В заринском общежитии для ветеранов заводчанки организовали субботник, чаепитие, концерт с участием юных театралов и музыкантов.

Дети вручили ветеранам открытки ручной работы. Пожилые люди в теплой атмосфере благодарили женсовет за внимание и заботу, рассказывали ребятам истории из своей жизни.

Благотворительная акция для пенсионеров.
Благотворительная акция для пенсионеров.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров