Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи

В канун Светлого праздника Пасхи кондитеры столовой Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) испекли сто пасхальных куличей, которые передали в Вознесенскую церковь для раздачи нуждающимся жителям города.
Это благотворительная помощь Алтай-Кокса и компании ОМС "Новокузнецк", в структуру которой входят пункты питания на территории завода.
Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Александр Уманец,
директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:
"Мы ежегодно в канун Светлого Воскресения проводим благотворительные акции. В праздник Пасхи особенно важно оказывать помощь малоимущим, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями".
В этом году Алтай-Кокс также окажет безвозмездную помощь Алтайской Митрополии в доставке в регион Благодатного огня.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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