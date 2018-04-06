Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".

Это благотворительная помощь Алтай-Кокса и компании ОМС "Новокузнецк", в структуру которой входят пункты питания на территории завода.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

"Мы ежегодно в канун Светлого Воскресения проводим благотворительные акции. В праздник Пасхи особенно важно оказывать помощь малоимущим, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями".

В этом году Алтай-Кокс также окажет безвозмездную помощь Алтайской Митрополии в доставке в регион Благодатного огня.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com