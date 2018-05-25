Алтай-Кокс провел олимпиаду для школьников

В олимпиаде приняли участие более 30 старшеклассников школ города и студентов Заринского политехнического техникума. Преподаватели АлтГУ подготовили для них вопросы и тестовые задания.

Первое место среди девятиклассников занял Данил Ударцев из лицея "Бригантина". Среди десятиклассников победу одержал Андрей Дубровин из того же лицея. Среди одиннадцатиклассников сильнейшей оказалась Светлана Мясникова из школы №15.

Победителям и призерам олимпиады вручили подарки и сертификаты Алтай-Кокса. Студентам техникума – именные приглашения для поступления в АлтГУ с возможностью начисления дополнительных вступительных баллов.

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Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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