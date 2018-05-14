Алтай-Кокс провел открытый турнир по волейболу

На приглашение градообразующего предприятия откликнулось 12 команд подразделений завода, организаций Заринска и Залесова. Это более 130 спортсменов.

Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть здесь >>

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

— Отмечая 9 Мая спортивными состязаниями, мы отдаем дань силе и мужеству наших дедов, которые одержали победу в Великой Отечественной Войне. Открытый турнир по волейболу станет доброй традицией.

Команда "Фестиваль" из Залесова стала победителем турнира. На втором месте – команда МЧС Заринска. Третье место заняла команда специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования Алтай-Кокса. Победители и призеры получили дипломы и подарочные сертификаты от завода.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com