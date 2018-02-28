Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир

Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Традиционный краевой турнир. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

В соревнованиях приняли участие 250 человек из Заринска, Барнаула, Новоалтайска, Тальменки и других населенных пунктов Алтайского края. Они соревновались в двух видах спорта: гиревом спорте и лыжных гонках.

Максим Шестаков,

исполняющий обязанности директора по персоналу и социальным вопросам:

— Наш праздник здоровья и спорта стал уже традиционным. Радует, что с каждым годом растет число участников и расширяется география соревнований. На турнир приезжают спортсмены из многих районов Алтайского края. Одна из важнейших наших задач – развитие спорта для всех и каждого!

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане: Евгения Губер, Татьяна Кукина, Вера Оплеухина, Алексей Ямцов, Алексей Кожевин, Владимир Коновалов и многие другие.

Среди гиревиков призовые места заняли Сергей Шишкин, Виктор Тумкайкин, Евгений Гераськин.

Для участников и болельщиков работала полевая кухня. Всем желающим предлагали горячий чай и кашу. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований – дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com