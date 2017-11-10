Алтай-Кокс развивает сотрудничество с Алтайским государственным университетом

Договор о совместной деятельности между АлтГУ и Алтай-Коксом был подписан в январе 2017 года. Это сотрудничество дает студентам возможность целевого обучения и последующего трудоустройства на предприятие по востребованным специальностям.

Алтай-Кокс подбирает кадры на открытые вакансии из числа выпускников, выполняющих курсовые и дипломные проекты по актуальным для предприятия темам. Для этого на химическом факультете организована базовая кафедра. Здесь студенты проходят практическую подготовку по образовательной программе "Коксохимическое производство".

В дальнейшем специалисты Алтай-Кокса будут участвовать в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, научных исследованиях. Предприятие представят на Ярмарках вакансий, Днях карьеры, в комиссиях по распределению выпускников.

В университете работает институт дополнительного профессионального образования, центры переподготовки и повышения квалификации, где при необходимости смогут пройти обучение и сотрудники Алтай-Кокса. Обучение возможно в дистанционной форме с использованием электронных образовательных ресурсов.

Студенты профильных специальностей станут участниками программы "Студент Алтай-Кокса", в рамках которой предусмотрено поощрение именными стипендиями за успехи в обучении. На кафедрах и в аудиториях университета появятся стенды с информацией о предприятии, на интернет-ресурсах вуза – актуальные программы и вакансии.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com