Алтай-Кокс сделал подарок юным жителям Заринска.

Детскую раскраску изготовили специально по заказу предприятия – с индивидуальным дизайном и мультяшным героем Коксовичком, который рассказывает детям историю родного города и завода. Автор текста – педагог Центра детского творчества Юлия Фатуева. Свою творческую работу "Рассказы маленького Коксовичка про большой коксохимический завод" она представляла на конкурс к 35-летию Алтай-Кокса.

В прошлом году в День знаний завод передал раскраску вместе с набором брендированной школьной продукции в подарок каждому первокласснику Заринска. Потом книжку издали дополнительным тиражом, чтобы познакомить и других юных жителей города с градообразующим предприятием.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com