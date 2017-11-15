Алтай-Кокс выпустил юбилейную тонну кокса

Павел Лизогуб,

генеральный директор Алтай-Кокса:

Выпуск 120-миллионной тонны кокса – знаковое событие. Особенно в канун дня рождения завода. 5 декабря Алтай-Кокс отметит 36-летие. За каждой тонной продукции – добросовестный труд наших работников, их мастерство и верность металлургическим традициям. Ведь на Алтай-Коксе трудится уже третье поколение заводчан.

Ежегодно Алтай-Кокс производит более 4 млн тонн кокса. Порядка 82% продукции реализует на российском рынке, в том числе 75% - внутри Группы НЛМК. Остальной объем поставляет на экспорт в Казахстан, Германию, Бельгию, Финляндию, Польшу. Загрузка мощностей предприятия составляет 98%.

На предприятии развивают программы по повышению эффективности бизнес-процессов, осваивают уникальные технологии, которые позволяют совершенствовать качество кокса и одновременно снижать его себестоимость.

Справка

Строительство Алтайского коксохимического завода (в 1992 году АКХЗ переименовали в ОАО "Алтай-Кокс") началось в 1972 году на станции Заринская. 5 декабря 1981 года коксовая батарея №1 выдала первый кокс. Затем – с 1981 по 1985 годы – запустили еще четыре коксовые батареи. В 2006 году ввели в строй уникальный комплекс коксовой батареи №5, не имеющий аналогов в России.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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