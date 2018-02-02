Алтай-Кокс заботится о безопасных условиях труда.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил в 2017 году более 200 млн рублей на улучшение условий труда работников и повышение промышленной безопасности.
В цехах обновили производственные и бытовые помещения: отремонтировали системы отопления, кондиционирования и освещения, установили дополнительные автоматы питьевой воды, оборудовали бытовой техникой комнаты приема пищи. Для работников закупили новую спецодежду, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты.
На территории завода установили электронные информационные табло по безопасности и сделали навигацию по подразделениям.
Внедрили систему блокировки источников энергии LOTO* на участке гаражей размораживания углеподготовительного цеха. Она позволяет механически блокировать все возможные источники энергии и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора при проведении работ.
Кроме того, реализовали проекты по повышению безопасности работы на высоте и в замкнутых пространствах. Закупили современные бирочные стенды с распашными дверцами и замками, что повысило эффективность бирочной системы (она предотвращает несанкционированный запуск и включение механизмов).
Более 900 работников, ответственных за безопасность, прошли обучение и аттестацию безопасным методам и приемам выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.
Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников – от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке
*LOTO – Lock-Оut/Tag-Оut (блокируй – информируй)