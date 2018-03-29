"Алтайэнерго" доставляет резервные источники энергоснабжения в села

Мощный поток вышедших из русел рек преодолевают алтайские энергетики, чтобы вернуть свет жителям Петропавловского и Смоленского районов. Они пробираются в затопленные населенные пункты, чтобы доставить туда резервные источники снабжения электроэнергией. От дизель-генераторных установок запитывают социально-значимые объекты и население.

Сильнейшее наводнение отрезает от коммуникаций целые села и деревни. На помощь приходят лодки, вездеходы, патриотизм и профессионализм персонала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") – "Алтайэнерго".

Александр Ганжа

начальник Петропавловского РЭС:

- При первой возможности мы доставляем ДГУ в затопленные населенные пункты. Часть электрооборудования отключаем сами по заявке МЧС для безопасности, часть – отключается аварийно из-за повреждений льдом. Но оставлять людей без электричества нельзя. Поэтому мы дежурим на берегу в полной боевой готовности, чтобы переправить резервные источники и бригады в пострадавшие села. В ходу у нас вся спецтехника – вездеходы, плавсредства – все, что поможет преодолеть взбунтовавшуюся водную стихию. Мы не можем ждать улучшения ситуации. Действовать нужно незамедлительно и сделать все возможное, чтобы у людей был свет.

Резервное электроснабжение обеспечено в селах Березовка, Сибирячиха, Антоньевка, Новопокровка, Хлеборобное, Точильное и ряде других населенных пунктов. Дизель-генераторные установки переправляются через реки на технике высокой проходимости. Энергетики вместе с дорожниками делают насыпи, чтобы как можно быстрее добраться до пострадавших территорий. Там где вода уже уходит, сразу же начинается осмотр и ремонт линий электропередачи, подстанций и прочего оборудования, которому причинил вред ледоход на большой воде.