"Алтайэнерго" не даст замерзнуть

Очень низкая температура держится в Алтайском крае третий день. Прогноз синоптиков не утешителен и на всю текущую неделю: от -30 до - 45 градусов по Цельсию. В "Алтайэнерго" к морозам подготовились заранее: проверили состояние маслонаполненного оборудования, работоспособность систем обогрева. Организовали круглосуточное дежурство персонала на всех узловых подстанциях. Максимальные усилия алтайских энергетиков позволяют избежать массовых отключений электроэнергии. Все возникающие локальные технологические нарушения устраняются оперативно и в короткие сроки.

Например, жители нескольких населенных пунктов Советского района этой ночью не успели понять, что из-за сильного мороза произошло отключение одной из линий электропередачи 35 кВ. К аварийно-восстановительным работам персонал производственного отделения Белокурихинских электросетей приступил незамедлительно. Для энергоснабжения потребителей на время проведения работ были направлены пять резервных источников снабжения электроэнергией – автономные дизель-генераторные установки. Две из них – от смежной сетевой компании "Алтайкрайэнерго". Специалисты службы высоковольтных линий сразу же выдвинулись на осмотр ЛЭП. Бригады служб подстанций и релейной защиты и автоматики провели ревизию оборудования подстанции 35 кВ. Несмотря на очень низкую температуру, энергетики сработали оперативно. В 5.20 утра неисправность была устранена, энергоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.

Всего на боевом посту в "Алтайэнерго" находятся 244 аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные транспортом, необходимым оборудованием и спецтехникой. В каждом из семи производственных отделений филиала подготовлены к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), которые обеспечат электроснабжение социальных объектов и прочих потребителей на время устранения возможных технологических нарушений.

На период особого режима работы в филиале организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю. В особом режиме работает контакт – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Филиал "Алтайэнерго" напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!