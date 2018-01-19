Алтайэнерго обеспечит энергоснабжение индустриального парка в Новоалтайске

Реализацию проекта по энергоснабжению промышленного (индустриального) парка "Новоалтайск Южный" начинает крупнейшая электросетевая компания региона – филиал ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Энергетики построят подстанцию 110/10 киловольт. Новый энергообъект обеспечит необходимой мощностью все многопрофильные производства, которые уже функционируют и появятся здесь в будущем.
Николай Пантелеев,
директор филиала "Алтайэнерго":
- Создание территорий опережающего социально-экономического развития в границах моногородов – актуальная тема этого года. Филиал "Алтайэнерго", чья деятельность четко синхронизирована с планом развития Алтайского края, выступил с проектной инициативой по строительству подстанции в Новоалтайске и получил одобрение на её реализацию.
В конце прошлого года подписан протокол к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Алтайского края и ПАО "МРСК Сибири". В документе говорится о том, что электросетевая компания обеспечит привлечение дополнительных вне тарифных средств для развития сетевой инфраструктуры региона. Инвестиции будут направлены, в том числе, на финансирование работ по строительству подстанции 110/10 кВ для электроснабжения объектов промышленного (индустриального) парка "Новоалтайск Южный".
Индустриальный парк представляет собой сосредоточение на одной площадке нескольких крупных производств и мелких сопутствующих предприятий. Для Новоалтайска это совершенно новый проект. Он должен дифференцировать монопрофильную отраслевую структуру, снизить социально-экономическую зависимость от градообразующего предприятия.