Алтайэнерго: очистить и расширить

Своевременное спиливание деревьев, кустарников в охранных зонах воздушных линий электропередачи позволяет обеспечить их надежное функционирование. Летом, в пожароопасный период, чистые просеки снижают риск возгорания под линиями. Кроме того, это – своеобразные дополнительные противопожарные полосы, которые станут препятствием к распространению огня. В осенне-зимнюю пору штормовой ветер часто является причиной падения деревьев на электрические провода. В связи с этим энергетики занимаются не только расчисткой, но и расширением просек воздушных линий электропередачи.

Сергей Фуголь,

заместитель начальника управления технической эксплуатации "Алтайэнерго":

- В сложном хозяйстве крупнейшей электросетевой компании Сибири самыми протяженными являются воздушные линии напряжением 10 кВ. Они несут электроэнергию во все, даже самые отдаленные уголки края. В текущем году энергетики планируют расчистить более 500 гектаров просек на трасах этих линий. Также в плане расчистки просек воздушные линии 0,4 кВ, 35 кВ, 110 кВ во всех районах края.

Доведение ширины просек ЛЭП до нормативных, проектных величин и расчистка существующих трасс являются одним из важнейших условий надежности работы электросетевого комплекса. Специалисты электросетевой компании делают все, чтобы наиболее продуктивно использовать лесные ресурсы Алтайского края и в то же время обеспечить надежную работу электрооборудования.

В настоящее время идут подготовительные работы, основной объем запланирован на период летней ремонтной кампании.







