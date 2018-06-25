"Алтайэнерго" помогает восстанавливать муниципальные и бесхозные линии электропередачи в пригороде Барнаула

Эти объекты электросетевого хозяйства пострадали во время небывалого урагана, который обрушился на краевую столицу вечером 23 июня. Специалисты "Алтайэнерго" пришли на помощь жителям города. Уже вторые сутки энергетики работают на сторонних электроустановках, чтобы как можно быстрей все жители и учреждения пригорода были обеспечены электроэнергией.

В воскресенье 24 июня "Алтайэнерго" восстановило поврежденную ЛЭП напряжением 6 кВ, которая питает жилые и административные объекты в районе Школы садоводов. Смонтировали поврежденный провод в четырех пролетах этой линии и ликвидировали множественные повреждения на линии 0,4 кВ. На время проведения аварийно-восстановительных работ энергетики обеспечили энергоснабжение водонапорной башни с помощью передвижного резервного источника питания (РИСЭ), возобновив подачу воды населению.

Второй день алтайские энергетики работают и для жителей поселка Цветы Алтая. Здесь восстановили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) напряжением 6/0,4 кВ, на которую упало дерево. Смонтировали новую анкерную опору с разъединителем, разрушенную стихией. В девяти пролетах воздушной линии 6 кВ заменили поврежденный провод. Продолжается ремонт линий электропередачи 0,4 кВ, которые очень сильно повреждены упавшими деревьями.

Алексей Бурденко,

главный инженер Пригородного РЭС филиала "Алтайэнерго":

— Кроме непосредственно работы на энергообъектах приходится выполнять большой объем по вырубке и уборке остатков деревьев и кустарников, которыми буквально завалены поселки и энергообъекты. Для нас совершенно не важно, что мы сейчас работаем не на своих объектах, важно как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Помочь вернуть свет горожанам – профессиональный долг.

На муниципальных и бесхозных объектах в эти дни работают семь бригад Центральных электрических сетей филиала "Алтайэнерго". Работы ведутся в круглосуточном режиме, персонал сменяет друг друга. Используется спецтехника, которая помогает быстрее справиться с главной задачей – обеспечить надежное энергоснабжение территории.