Алтайэнерго повышает надежность энергоснабжения Алтайского края

Филиал ПАО "МРСК Сибири" (дочерняя компания ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" ведет работу по консолидации электросетевых объектов в регионе. Цель - улучшить качество энергоснабжения потребителей и сократить расходы на содержание и обслуживание электросетевого хозяйства.

Механизмы консолидации разные. Один из них – безвозмездная передача объектов в собственность от лиц, которые не имеют возможности надлежащим образом эксплуатировать энергообъекты. Часть сетей и подстанций "Алтайэнерго" принимает в аренду. Бесконтрольно-функционирующие энергообъекты ставит на баланс, соблюдая утвержденные процедуры.

Новый вектор развития процесс по консолидации электросетевых активов в Алтайском крае получил после рабочей встречи руководства МРСК Сибири и Правительства региона в январе прошлого года. По итогам было подписано соглашение об условиях и порядке проведения совместной инвентаризации муниципального электросетевого имущества, бесхозяйных объектов электросетевого комплекса и передачи их на баланс филиала "Алтайэнерго". По итогам совместной инвентаризации филиала "Алтайэнерго" и муниципальных образований составлен перечень из 302 объектов электросетевого хозяйства. За два года в "Алтайэнерго" уже поставили на баланс более 120 бесхозяйных энергообъектов – более 50 километров линий электропередачи и более 40 подстанций, присоединенных к сетям филиала. В планах этого года – завершение работ в отношении остальных объектов.

В 2018 году планируется приобрести в собственность более 13 километров ЛЭП и несколько трансформаторных подстанций суммарной мощностью около полутора мегаватт в разных районах края. В аренду будет принято несколько подстанций, мощностью 0,7 мегаватт и около семи километров линий электропередачи.

Консолидация электросетевых активов стала центральной темой недавнего совещания главы ПАО "Россети" Павла Ливинского с полпредом Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. По мнению участников, большинство мелких территориальных сетевых компаний, которых на территории СФО более 270, содержат свои объекты в неудовлетворительном состоянии. Они не инвестируют средства в ремонт и модернизацию оборудования, не имеют долгосрочных программ развития. Это является причиной снижения качества энергоснабжения, роста аварийности.

"Сетевые организации должны обеспечивать надежное, качественное и доступное энергоснабжение потребителей. При этом, мелкие ТСО не готовы к проведению аварийно-восстановительных работ. Многие из них даже не получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 года. В то время как наличие спецтехники и необходимого аварийного запаса материалов, автономных резервных источников электроснабжения позволяет "Россетям" обеспечивать гораздо более высокий уровень технологической готовности, – считает Сергей Меняйло. – Поэтому одной из ключевых мер, позволяющих повысить надежность энергоснабжения населения, является консолидация электросетевых активов на базе "Россетей".