"Алтайэнерго" проводит встречи со школьниками и студентами региона

Активное общение сотрудников "Алтайэнерго" со старшеклассниками и студентами проходит в рамках ежегодного мероприятия "Неделя МРСК Сибири". В компании подчеркивают, что проведение профориентационных мероприятий – важнейшее направление работы по развитию кадрового потенциала предприятия. Основными задачами этой деятельности являются привлечение молодежи в отрасль, создание условий для передачи трудовых традиций, практического опыта и знаний представителям молодого поколения энергетиков.

На днях энергетики стали желанными гостями в Алтайском государственном колледже. На встрече присутствовали около 40 студентов, обучающихся по специальностям: монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, и электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Ребятам рассказали об особенностях энергетической отрасли региона и электросетевой компании "Алтайэнерго". Презентовали специальности, где полученные в колледже знания могут быть востребованы. Озвучили условия прохождения практики в подразделениях предприятия, в том числе и в рамках проекта "Энергоотряд", который пользуется большим успехом у студентов профильных специальностей разных учебных заведений уже четыре года.

Сегодня в Алтайэнерго работает 152 выпускника Алтайского государственного колледжа. Учебное заведение можно назвать стратегическим партнером энергокомпании, сотрудничество с которым взаимовыгодно для обеих сторон.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн. километров линий электропередачи, 496 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд. кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек. Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд. рублей, что на 17,9% больше показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, что на 20,5% выше, чем годом ранее. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 36 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).