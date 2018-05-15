Алтайэнерго развивает электроэнергетику во всех территориях региона

Одна из задач инвестпрограммы – цифровизация оборудования. В этом году в нескольких производственных отделениях модернизируют диспетчерскую и технологическую сети радиосвязи на базе цифрового оборудования. Будут установлены реклоузеры на линиях электропередачи 10 кВ, модернизированы системы телемеханики на подстанциях 110-35 кВ, устройства релейной защиты и автоматики, системы учета электроэнергии.

Реконструкция сразу нескольких подстанций 110 кВ запланирована в Западных электрических сетях, там же будет обновлена 14-километровая воздушная линия электропередачи 35 кВ Третьяково-Староалейка. В Кулундинских электрических сетях проведут масштабную модернизацию подстанций 110/10 кВ "Славгородская" и "Хабарская". В краевой столице пройдет реконструкция ПС 110кВ "Сиреневая". Несколько лет назад эту подстанцию усилили двумя более мощными трансформаторами, в результате обновления-2018 энергоснабжение новых развивающихся районов Барнаула станет еще качественнее и надежнее.

Алтайэнерго продолжает реализацию проектов для обеспечения развития внутреннего и въездного туризма на территории Алтайского края. Напомним, что для этого уже построены электросетевые комплексы "Бирюзовая Катунь" и "Белокуриха-2" В 2018 году продолжается строительство энергообъектов для игровой зоны "Сибирская монета" – подстанции 110/10 кВ и линии электропередачи 110 кВ протяженностью 10 километров.