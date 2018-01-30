Алтайэнерго — самая экологически ответственная энергетическая компания Сибири

Это – заслуженная оценка многолетней системной работы крупнейшей электросетевой компании региона по соблюдению требований санитарного законодательства и снижению влияния работы электросетевого комплекса на окружающую среду.

В "Алтайэнерго" выведено из эксплуатации и утилизировано все оборудование, содержащее ПХБ (полихлорированные бифенилы). Это произошло задолго до сроков, указанных в Стокгольмской конвенции. В течение 2017 года на предприятии снизились объемы образования твердых коммунальных отходов (ТКО) и различных загрязнителей более чем на десять процентов.

С 2010 года в филиале действует программа по оснащению линий электропередачи 10 кВ на железобетонных опорах специальными птицезащитными устройствами (ПЗУ) в местах миграции и обитания редких птиц, занесенных в красную книгу. За этот период установлено более 3000 ПЗУ в Солонешенском, Смоленском, Поспелихинском, Усть-Калманском и других районах Алтайского края – там, где эти пернатые обитают.

Николай Бондаренко,

главный специалист отдела безопасности производства:

- Наша победа – результат работы всего коллектива энергокомпании, свидетельство того, что у нас работают ответственные люди, любящие природу своего края.

Эта победа сложилась также из множества добрых дел, которыми энергетики занимаются в свободное время. Волонтеры Северных электрических сетей очистили придорожный родник под местным названием "Шоферской". Сотрудники Волчихинского РЭС разбили цветник возле своего здания и облагородили территорию детского сада. На розарий, созданный персоналом Белокурихинских электрических сетей, приходит смотреть весь город. Многие населенные пункты края стали зеленее благодаря специалистам электросетевого комплекса. Сотрудники "Алтайэнерго" ежегодно проводят акцию по сбору в утилизацию отслуживших энергосберегающих и люминесцентных ламп, а также батареек. А сам ответственный за экологию Николай Бондаренко стал в 2017 году инициатором зарыбления озера Уткуль.

В наступившем Году волонтера у энергетиков тоже много планов, в том числе и по охране окружающей среды. И они обязательно будут реализованы.