Алтайэнерго восстанавливает энергоснабжение территорий после очередного грозового фронта

Ночью 26 июня 2018 года в Алтайском крае вновь происходили неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, порывистый ветер, которые стали причиной выхода из строя электрооборудования в Целинном районе. Персонал Восточных электрических сетей оперативно проступил к ликвидации повреждений на линиях электропередачи и минимизации социальных последствий урагана. На период проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение части потребителей осуществляется по резервным схемам.

Алексей Добренко,

директор Восточных электрических сетей:

- Ночью оперативно доставили резервный источник питания в пионерский лагерь. К утру уже восстановили линию, которая питает это учреждение, энергоснабжение лагеря сейчас в штатном режиме. Еще две дизель-генераторные установки подключили в селе Марушке.

Подача электроэнергии во все населенные пункты, пострадавшие от грозового шторма будет восстановлена в кратчайшие сроки. На энергообъектах работают 12 бригад "Алтайэнерго" в составе 32-х человек, и 12 единиц спецтехники.