"Алтайэнерго" запускает проект "Светлые люди"

Павел Кудин, главный инженер Поспелихинского РЭС Алтайэнерго. Его фотография будет занесена на Доску почета МРСК Сибири.

Подъем на опору под дулом ружья

Первый раз Павел побывал на подстанции еще школьником. Тогда старшеклассников пригласили на экскурсию в Поспелихинский РЭС. После нее Павел решил, что станет энергетиком.

Более 11 лет Павел Кудин работает в том самом Поспелихинском РЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Сегодня он – главный инженер. Считает свою работу самой лучшей и уважаемой, а отрасль – самой нужной и важной для общества.

За это время Павел в полной мере на собственном опыте прочувствовал все особенности профессии и может многое рассказать о своей работе.

Самым необычным событием трудовой биографии называет случай, когда еще электромонтером, впервые поднимался на опору линии электропередачи для выполнения работ по ограничению потребителя - должника. Добравшись до провода, он увидел хозяина дома с ружьем, направленным в его сторону. Спасли Павла коллеги, которые оперативно обезвредили бунтаря.

Руководство компании высоко оценило его профессиональные действия в октябре 2016 года во время ликвидации технологического нарушения на ВЛ-10 кВ. Из-за ударов молнии без электроэнергии остались жители села Николаевки. Несмотря на продолжающуюся непогоду в кратчайшие сроки удалось устранить последствия стихии и не допустить долгого перерыва в электроснабжении около двух тысяч потребителей.

Павел Кудин считает главными качествами энергетика решительность и упорство, уравновешенность и ответственность, целеустремленность, инициативность и самоконтроль. В преддверии профессионального праздника он желает своим коллегам только самого лучшего!

Павел Кудин,

главный инженер Поспелихинского РЭС Алтайэнерго: