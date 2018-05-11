"Алтайэнергосбыт" назвал лучшего потребителя электроэнергии Алтая 2017 года

15 мая в Москве состоится вручение дипломов победителям ежегодного конкурса "Золотая опора", проводимого среди клиентов энергосбытовых компаний Группы "Интер РАО", в состав которой входит и АО "Алтайэнергосбыт".

Уже более 30 лет ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" соблюдая славные традиции алтайских пивоваров, постоянно модернизируется, внедряя современные технологии. Это позволяет не только расширять номенклатуру выпускаемой продукции (основная продукция, безалкогольные напитки, чистая тарированная питьевая вода, газированная и без газа), но и соответствовать мировым стандартам и высоким требованиям потребителей. Такой же высокий уровень и ответственный подход предприятие демонстрирует и в части платежной дисциплины.

Валерий Нагорнов,

генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт":

— Конкурс "Золотая опора" направлен на совершенствование взаимоотношений между поставщиками электроэнергии и их клиентами и проводится в целях поощрения наиболее добросовестных потребителей электроэнергии. Именно таким надежным партнером для нас является ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Это динамично развивающееся предприятие, работающее в приоритетном для Алтайского края секторе – пищевой и перерабатывающей промышленности. Его продукция, разнообразные напитки широко известны на Алтае, в России и экспортируются за рубеж. Мы ценим наше взаимовыгодное сотрудничество с заводом и всегда готовы содействовать расширению его возможностей и реализации новых проектов.

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 442,3 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением превышает 33,5 ГВт.