"Алтайэнергосбыт" обращает внимание клиентов на последствия признания прибора учета электроэнергии нерасчетным

Обращаем внимание, что с момента пока счётчик не признан пригодным для осуществления коммерческих расчётов и не допущен в эксплуатацию, определение объёма потреблённой электроэнергии может осуществляться только расчётным методом*. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение. При этом действующее законодательство возлагает полную ответственность за сохранность ПУ и пломб на собственника энергопринимающих устройств, в которых установлен данный ПУ, а обязанность по поверке ПУ на собственника ПУ.

Среди наиболее частых причин признания ПУ нерасчётным - истечение срока межповерочного интервала ПУ, демонтаж в связи с поверкой, ремонтом или заменой, а также поломки и неисправности.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт":

— В последнее время мы столкнулись с резким увеличением числа случаев несвоевременного обращения к нам по данной проблеме и очень надеемся, что наши уважаемые клиенты - юридические и физические лица - со всей серьёзностью отнесутся к этой информации. Специалисты нашей компании всегда готовы предоставить оперативную и исчерпывающую консультацию по вопросам функционирования прибора учёта, а при необходимости предложить услуги по его замене.

*Расчётный способ в случае выхода из строя или утраты расчётного прибора учёта:

Первые три месяца для жилого помещения и 2 месяца для нежилого помещения плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям индивидуального ПУ за период не менее 6 месяцев. Если период работы прибора учёта составил менее 6 месяцев, то за фактический период работы ПУ, но не менее 3 месяцев. Далее - исходя из утверждённых нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 1,5.