"Алтайэнергосбыт" разыграл более 500 призов и супер-приз — телевизор

Розыгрыш состоялся в присутствии представителей общественности и СМИ в Центре энергосбережения АО "Алтайэнергосбыт". Среди призов — предметы бытовой техники (электрочайники, утюги, мультиварки, наборы светодиодных ламп), а также дисконтные карты со скидкой 10% и 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией. Дополнительно для самых ответственных абонентов впервые был разыгран ещё и супер-приз — телевизор.

Лицевые счета победителей размещены на сайте компании ЗДЕСЬ.

Согласно условиям акции, принять в ней участие могли те абоненты – физические лица, которые ежемесячно платили за электроэнергию или погасили имеющуюся задолженность, завершив 2017 год без долгов, а также внёсшие авансовый платёж за декабрь 2017 г. до 31.12.2017 г.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт":

"Примерно 35% абонентов компании приняли участие в акции "Меняем долги на призы" — 2017 году. Мы проводим её четвёртый год подряд и каждый год расширяем количество призов, потому что видим, что число участников акции, а значит число добросовестных абонентов, регулярно оплачивающих электроэнергию, увеличивается".

До конца марта победители будут проинформированы о выигрыше представителями АО "Алтайэнергосбыт" и смогут получить свои подарки в ближайшем офисе компании в Алтайском крае и Республики Алтай.

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя около 13,7 тыс. потребителей - юридических лиц и более 435,0 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её управление превышает 32,7 ГВт.