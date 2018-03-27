"Алтайэнергосбыт" вручил телевизор своему добросовестному абоненту.

Получая приз, Васильев В.И. был искренне удивлён, ведь, по его словам, для участия в акции он фактически ничего не делал, кроме того, что ежемесячно, во время и в полном объёме оплачивал электроэнергию.

Всего в феврале этого года в рамках акции "Алтайэнергосбыт" разыграл более 500 призов, в том числе предметы бытовой техники (электрочайники, утюги, мультиварки, наборы светодиодных ламп), а также дисконтные карты со скидкой 10% и 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией. До 31 марта 2018 года все призы найдут своих обладателей в Алтайском крае и Республики Алтай.

"Мы пока размышляем о том, как именно будем отмечать своих лучших абонентов по итогам 2018 г. Но главный критерий уже очевиден – своевременность расчётов за электроэнергию или скорейшее погашение долгов. Это всегда самый выгодный подход, а с учётом ужесточения законодательства в отношении неплательщиков, накапливать долги сегодня - дорогое удовольствие", - отметил заместитель генерального директора по реализации электроэнергии Сергей ПЕТРОВ, лично передавший приз его счастливому обладателю.