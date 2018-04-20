"Алтайлес" развивает биоэнергетику

Для изготовления применяется сырье из древесных опилок. Брикеты производятся путем сжатия под высоким давлением (не менее 1000 кг/см2) древесной пыли и опилок с выделением температуры от силы трения. За счет данного воздействия в древесине происходит выделение лигнина, который является естественным связующим веществом для формирования брикета. Поэтому древесные брикеты можно назвать экологичным материалом, который не будет при горении выделять вредных или токсичных веществ.

Для производства был закуплен гидравлический брикетировочный пресс BP500A, производства UAB “UMP TECHNIKA”, Литва, который, при своих компактных габаритах 2х2х1,9 м., имеет достаточно высокую производительность – 450 кг/ч, т.е. за смену возможно производить до 5 тонн топливных брикетов.

Преимуществом данного пресса является то, что управлять процессом изготовления может один оператор. Это значительно уменьшает себестоимость, а соответственно и конечную цену готовой продукции. Получаемые брикеты в форме кирпича имеют размеры 150х60х100 мм, каждый массой 835г., упаковываются в прозрачные полиэтиленовые пакеты по 12 штук. Вес одной упаковки – 10 кг.

Стоит напомнить, главными плюсами топливных брикет являются экологичность, длительность горения, теплоотдача, отсутствие грязи и пыли в процессе использования, отсутствие шлака, а получаемая после сгорания зола – это прекрасное удобрение для огорода. Все это позволяет широко применять их для всех видов топок и котлов, в каминах и печках.

На данный момент, топливные древесные брикеты достойная и современная альтернатива классическим видам топлива.