Алтайская вода вошла в 100 лучших товаров России

Барнаульская водяная компания – эксперт в области качества питьевой воды. С 2001 года компания производит полезную питьевую воду высшей категории качества, а в 2016 году специально для детей с первых дней жизни компания выпустила воду "Легенда жизни" Детская".

В течение двух лет компания тщательно готовилась к новому продукту. БВК модернизировала линию водоподготовки, расширила производственные площади, провела множество лабораторных испытаний в Москве и успешно прошла государственную регистрацию продукта.

Благодаря современному оборудованию, высокой квалификации технологов компании впервые на Алтае появилась детская вода, способная успешно конкурировать по качеству, безопасности и пользе с известными федеральными брендами.

Вода "Легенда жизни" Детская":

Содержит все необходимые для здоровья детей микро- и макроэлементы. В отличие от других известных марок, в составе "Легенды" есть суточная норма йода, недостаток которого остро ощущается в нашем регионе.

Рекомендована медиками с первых дней в жизни. 180 литров воды каждый месяц использует КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края".

Подходит для питья, приготовления молочных смесей и каш. Вода не меняет их строго заданный состав.

Выпускается в удобном объеме 5 л, 1 л, 0,33 л.

Эксперты по достоинству оценили качество и пользу детской воды от БВК. В июле 2017 года "Легенда жизни" Детская" получила золотую медаль конкурса "Лучший алтайский товар года". 8 ноября 2017 г. "Легенда" стала победителем федерального этапа конкурса Программы "100 лучших товаров России". Комиссия отметила вклад главного специалиста по качеству Ольги Варнавской почетным знаком "Отличник качества".

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