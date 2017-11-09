Алтайская вода вошла в 100 лучших товаров России

В выборе детского питания мы особенно внимательны к составу, качеству и бренду. Потому что для детей мы хотим покупать только полезные и безопасные продукты, созданные по самым новым и современным стандартам и технологиям.
Барнаульская водяная компания – эксперт в области качества питьевой воды. С 2001 года компания производит полезную питьевую воду высшей категории качества, а в 2016 году специально для детей с первых дней жизни компания выпустила воду "Легенда жизни" Детская".
Благодаря современному оборудованию, высокой квалификации технологов компании впервые на Алтае появилась детская вода, способная успешно конкурировать по качеству, безопасности и пользе с известными федеральными брендами.
Вода "Легенда жизни" Детская":
- Содержит все необходимые для здоровья детей микро- и макроэлементы. В отличие от других известных марок, в составе "Легенды" есть суточная норма йода, недостаток которого остро ощущается в нашем регионе.
- Рекомендована медиками с первых дней в жизни. 180 литров воды каждый месяц использует КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края".
- Подходит для питья, приготовления молочных смесей и каш. Вода не меняет их строго заданный состав.
- Выпускается в удобном объеме 5 л, 1 л, 0,33 л.
Заказывайте бесплатную доставку воды "Легенда жизни" Детская" любым удобным способом:
- На сайте www.777-777.org (онлайн заказ работает для жителей Барнаула, Новоалтайска)
- По телефонам: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
- Whatsapp: +79039957222
- Telegram: @legendalifebot (для жителей Барнаула и Новоалтайска)
- В Водомаркете (г. Барнаул, Павловский тракт, 156, ГМ “Лента”)
- В магазине-салоне “Легенда жизни” (г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 71)
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