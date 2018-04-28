Алтайские единороссы подвели итоги дискуссии "Единая Россия" Направление 2026"

В течение недели, с 20 по 27 апреля, на площадках трех крупных городов: Бийска, Рубцовска и Заринска, алтайские единороссы обсуждали реализацию послания президента РФ и партийных проектов, а также обновление "Единой России". Рядовые члены партии и депутаты, сторонники партии, а также представители исполнительной власти обсуждали такие актуальные для региона темы как социальная сфера, здоровье, экология, образование, благоустройство, повышение уровня жизни.

Муниципалитеты выступили с конкретными предложениями по развитию каждого из этих направлений. В перечень инициатив вошли предложения по модернизации здравоохранения и образования, строительству дорог, благоустройству, профессиональной подготовке школьников, развитию спорта и социальной поддержке различных категорий населения. Решение о том, какие из них войдут в итоговую резолюцию, было принято в Барнауле. Модератором площадки выступил заместитель секретаря Алтайского регионального отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Андрей Клюзов.

Андрей Клюзов,

заместитель секретаря Алтайского регионального отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России":

— Мы подводим итоги тематических площадок, прошедших ранее в трех городах: Бийск, Рубцовск и Заринск. Барнаульские партийцы также добавят свои предложения. Важная тема, которую нам необходимо обсудить — обновление партии, инициированное секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком.

Итоги бийской дискуссии озвучил секретарь Бийского городского местного отделения "Единой России" Сергей Ларейкин.

Сергей Ларейкин,

секретарь Бийского городского местного отделения "Единой России":

— У нас в городе прошли две тематические площадки "Образование" и "Городская среда". В ходе обсуждения появилась идея распространить программу ремонта дворов на частный сектор. В данный момент программа касается только дворовых территорий в многоквартирных домах. Но в хороших детских площадках, зонах отдыха, освещении, нуждаются и территории, расположенные в частном секторе. Партийный проект реализуется в регионе второй год, и хотелось бы его усовершенствовать в части подготовки проектно-сметной документации. Это камень преткновения, который вызывает нарекания жителей и тормозит весь процесс ремонта.

Его поддержал руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов. По его словам, жители Барнаула также неоднократно обращались к депутатам с предложением включить в партийный проект "Городская среда" благоустройство частного сектора.

На дискуссионной площадке "Образование" рассматривались вопросы ранней профориентации школьников и повышения уровня профессиональной подготовки кадров. Партийцы и эксперты сошлись во мнении, что работать в данном направлении необходимо в рамках партийного проекта "Новая школа". Также в ходе дискуссии родилась идея о создании частных фондов для поддержки одаренных детей и молодежи при содействии партии.

На дискуссионной площадке "Социальная сфера", прошедшей в Рубцовске, были обозначены две категории, требующие адресной поддержки, – дети и старшее поколение. По мнению единороссов, для этого необходимо использовать все инструменты, имеющиеся в арсенале партии и исполнительной власти

Предложения по теме "Здравоохранение и экология", которую обсудили накануне в Заринске, участникам итогового форума озвучил председатель общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее", председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев. По его словам, в ходе дискуссии, в которой приняли участие более 100 человек, были обозначены проблемные точки отрасли, требующие первоочередного решения.

Александр Лазарев,

председатель общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее", председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке:

— На первом месте стоит задача по кадровой обеспеченности системы здравоохранения. Мы пришли к выводу, что необходимо вернуться к распределению выпускников медицинских вузов и параллельно создавать систему мотивации специалистов, распределяемых в медучреждения в сельской местности. Также поднимался вопрос улучшения материально-технической базы поликлиник и переподготовки специалистов.

По его словам, очень важным вопросом, поднятым на дискуссии, стал вопрос о повышении здравоохраненческой и экологической культуры населения. Укрепление здоровья необходимо вести не только медикаментозно, но и через пропаганду здорового образа жизни.

Участвовавший в дискуссии заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов предложил "Единой России" в рамках проектной работы оказать поддержку в реализации и транслировании на федеральный уровень нового регионального проекта "Мужское здоровье". По мнению эксперта, проект станет инструментом для достижения цели, обозначенной в послании, по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет.

Андрей Клюзов,

заместитель секретаря Алтайского регионального отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России":