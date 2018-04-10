Алтайские единороссы выработают предложения по реализации Послания Президента

В течение апреля в Алтайском крае пройдут дискуссионные площадки "Единая Россия: Направление 2026"
Партия "Единая Россия" во всех регионах страны запустила дискуссионные площадки, в ходе которых планирует выработать "дорожные карты" по решению задач, озвученных в Послании Президента Федеральному Собранию. Также в ходе дискуссионных площадок планируется сформулировать и обсудить современные идеологические принципы "Единой России" и предложения по модернизации партийной организации. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.
Андрей Турчак,
секретарь Генерального совета Партии:
Дискуссионные площадки в регионах пройдут в течение апреля. В рамках этого формата мы хотим обсудить с партийцами и общественностью возможные пути реализации Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию "Единой России". Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на Федеральной партийной конференции "Единая Россия. Направление 2026" в мае.
По словам секретаря Регионального отделения "Единой России", председателя АКЗС Александра Романенко, в Алтайском крае дискуссионные площадки начнут свою работу с 20 апреля.
Александр Романенко,
секретарь Регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС:
Дискуссионные площадки с участием актива первичных и местных отделений Партии, экспертов, представителей бизнеса и общественности мы планируем провести в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Заринске. На тематических площадках: "Здоровье и экология", "Социальная сфера", "Городская среда", "Образование", "Достойная жизнь" и "Обновление Единой России" мы хотим детально обсудить реализацию задач, сформулированных в Послании Президента, - рассказал Александр Романенко. – Наиболее интересные предложения, сформулированные по итогам работы на дискуссионных площадках, будут направлены от Регионального отделения на федеральную Конференцию.