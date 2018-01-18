Алтайские экстремалы закрепили диван на крыше машины и катались по городу.

На кадрах видно, что по улице Томской в сторону железнодорожного моста едет автомобиль "Жигули". На крыше транспортного средства веревками закреплен небольшой диван, в котором сидят двое пассажиров. Экстремалы, сидя на диване, радостно машут автомобилистам.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Одним пользователем ролик понравился, другие считают затею глупой и небезопасной.