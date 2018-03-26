Алтайские энергетики оперативно ликвидируют последствия непогоды

В режиме повышенной готовности продолжает работать персонал филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" из-за очередного циклона, который принес в Алтайский край снегопад и порывистый ветер. Сегодня утром аварийно-восстановительные бригады "Алтайэнерго" вели работы в Топчихинском, Смоленском, Змеиногорском, Мамонтовском, Чарышском, Зональном, Солонешенском районах. Во время ремонта основного оборудования потребителей запитывали по резервным схемам, в том числе, с применением резервных источников снабжения электроэнергии (РИСЭ) для снабжения социально значимых объектов.

Персонал производственных отделений, на территории которых наблюдаются неблагоприятные погодные явления, ведет постоянный мониторинг работы электросетевого оборудования. В настоящее время в аварийно-восстановительных работах задействовано 30 человек и 11 единиц техники.

В филиале "Алтайэнерго" работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

"Алтайэнерго" напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!