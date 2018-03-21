Алтайские энергетики приглашают старшеклассников к участию в Олимпиаде "Созвездие Россетей

Отборочный этап Всероссийской олимпиады "Созвездие Россетей" среди учащихся 9 – 10 классов стартует в Барнауле 31 марта 2018 года. Олимпиада по физике, математике и информатике поможет найти одаренных ребят с аналитическим мышлением, которые мечтают попасть в команду профессионалов, заниматься передовыми разработками и совершать свои инновационные открытия в электроэнергетической отрасли.

Олимпиада пройдет в два этапа. Первый, отборочный, этап предполагает выполнение теоретических заданий. Физика, информатика и математика – спектр предметов, где можно проявить свои знания, широк и разнообразен. Главное условие – обязательное участие во всех трех дисциплинах. По итогам ребята, набравшие наибольшее количество баллов, автоматически попадают во второй этап и получают право на "интеллектуальное соревнование" со сверстниками в финале Всероссийской олимпиады школьников "Надежда энергетики".

Работы первого этапа Олимпиады оценит Региональное жюри, в состав него вошли представители филиала "Алтайэнерго", преподаватели математики, информатики барнаульской школы №125. В составе межрегионального оргкомитета Олимпиады - доцент кафедры электроснабжения промышленных предприятий энергетического факультета АлтГТУ им. И. И. Ползунова Игорь Белицын. Во втором, финальном, этапе участникам предстоит выполнить кейсы по решению практических задач в области электроэнергетики.

Вниманию родителей! Если ваши дети делают серьезные успехи в технических науках и интересуются энергетикой, им нельзя упускать такой шанс. Победители Олимпиады будут приглашены на церемонию торжественного награждения в Москве, и примут участие в энергетической смене в одном из образовательных центров на морском побережье.

Заявку на участие в Олимпиаде необходимо подать не позднее 28 марта 2018 года.

В Барнауле отборочный этап по математике и информатике стартует 31 марта 2018 года по адресу:

ул. Шумакова, 22, МБОУ "СОШ №125".

Начало регистрации: 9.00.

Начало олимпиады: 10.00.

1 апреля 2018 года пройдет отборочной этап по физике.

Адрес: ул. Шумакова 22, МБОУ "СОШ №125".

Победители и призеры первого этапа получат диплом отборочного этапа.

Узнать более подробную информацию о проведении Олимпиады можно по телефону (3852) 56-84-56 или отправив сообщение на e-mail: Shmykova_IV@ba.mrsks.ru

С положением можно ознакомиться на сайте ПАО "МРСК Сибири".