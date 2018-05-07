Алтайские энергетики СГК стали экспертами на отборочном туре инженерного чемпионата CASE-IN в Барнауле

Очередной этап Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" прошел в Барнауле впервые на базе Алтайского государственного технического университета. В нем приняли участие девять команд.

В состав жюри вошли представители энергопредприятий региона, отраслевых научных и образовательных организаций, в том числе Алексей Макаров, главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3 СГК и Елена Максимова, менеджер регионального управления корпоративного контроллинга. Возглавил комиссию Максим Паршуков, и.о. главного инженера, начальник управления эксплуатации Алтайского филиала СГК.

Максим Паршуков,

и.о. главного инженера, начальник управления эксплуатации Алтайского филиала СГК:

— Этот чемпионат дает возможность прикоснуться к отрасли, решая инженерные кейсы, приближенные к условиям реального производства. Конечно, вы не испытаете того стресса, который переносят инженеры станций, сталкиваясь с трудностями и решая их в кратчайшие сроки. Но возможно это позволит вам найти те решения, которые не смогли увидеть опытные энергетики. Мы надеемся, что участие в этом чемпионате позволит вам еще раз самими для себя утвердиться в правильности выбора профессии. СГК всегда готова принять лучших из вас на своих предприятиях, география которых расширяется с каждым годом. При чем не только в масштабах региона. С этого года СГК является крупнейшим энергохолдингом Сибири. Таких успехов нам удается достигать лишь имея квалифицированные кадры как в производстве, так и в управлении.

Команды-участницы представили перед экспертным жюри свой вариант решения задания-кейса. Студентам нужно было разработать и представить проект электроснабжения строящегося завода "Ямал-СПГ" - предприятия по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. Завод только вводится в эксплуатацию и проблемы его электроснабжения являются актуальными.

Среди предложенных студентами вариантов решения проблем электроснеабжения нового завода были как традиционные варианты, так и содержащие в себе инновации. Будущие инженеры со всей ответственностью отнеслись к проработке технических решений и проведению расчетов. Однако лучше всех, по мнению жюри, решить задачу удалось команде команда "Выключатель" в составе магистрантов 1 и 2 курсов энергетического факультета "политеха" Дмитрия Барсукова, Александра Чернова, Ильи Борисова, Ивана Казымова. Ребята получили дипломы и призы от организаторов чемпионата "CASE-IN" – Благотворительного фонда "Надежная смена", а также памятными подарками Сибирской генерирующей компании. Но главной наградой для них станет участие в финале международного инженерного чемпионата, который пройдет в конце мая в Москве.

Алексей Макаров,

главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3 СГК: