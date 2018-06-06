Алтайские энергетики стали самой многочисленной командой в Алтайском крае, сдавшей нормы ГТО

Тем, кто показал лучшие результаты, золотые значки торжественно вручил директор филиала Николай Пантелеев. Среди них руководители, специалисты, представители рабочих профессий.

Анна Чупина,

специалист управления проектирования:

— Я никогда не занималась спортом профессионально, но физическую культуру люблю и уважаю, поэтому сдать нормы ГТО для меня очень престижно и почетно. В нашей отрасли работают сильные духом и физически выносливые люди. Поэтому, для многих сдать нормы ГТО не составило труда. Обладателей золотых значков не рекордное количество. По мнению коллег, им вообще не важно, какой степени у тебя значок, главное, что ты справился!

Михаил Ковальчук,

заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг:

— Предложение сдать нормы ГТО было воспринято с энтузиазмом. Никакой политической составляющей, просто хотелось проверить себя. Для меня, человека, с детства занимающегося спортом, как оказалось, это не составило труда. С восхищением отметил большое количество своих коллег совершенно разного возраста, пришедших на спортивные площадки. Считаю возвращение к этой традиции отличной идеей. Сам же испытал некую ностальгию, получив удостоверение и знак ГТО.

Справка

Компания "Российские сети" ("Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).