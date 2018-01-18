Алтайские энергетики присоединили к электрическим сетям всех заявленных абонентов

Количество потребителей электроэнергии приросло на четыре тысячи абонентов. Три с половиной тысячи из них – заявки от физических лиц, а более чем 500 – от предприятий малого и среднего бизнеса, социальных учреждений. Общая мощность вновь присоединенных объектов составила около ста тысяч киловатт.

Количественный состав новых потребителей разнообразен. Например, новые мощности получили объекты системы стационарного контроля "Платон" и базовые станции сотовой связи различных операторов, работающих в регионе. В нескольких районах края, благодаря присоединению к сетям "Алтайэнерго", улучшилось уличное освещение. Энергетики увеличили мощность и подключили две школы и 12 учреждений здравоохранения, четыре производственных предприятия и более 130 объектов малого бизнеса.

В "Алтайэнерго" постоянно работают над повышением доступности подключения к электрическим сетям. Речь идет об автоматизации внутренних бизнес-процессов в компании, комплексной реализации задач по повышению доступности информации для потребителей, оптимизации технических решений. В планах – развитие интерактивных способов взаимодействия с клиентами. К концу 2018 года в филиале будет реализован пилотный проект МРСК Сибири "Цифровой центр обслуживания клиентов".

На сайте МРСК Сибири функционирует онлайн-сервис, который позволяет получить ответ на любой вопрос в течение трех минут. Популярным у жителей региона остается функция "Личного кабинета", с помощью которой тоже можно подать заявку на технологическое присоединение к сетям Алтайэнерго.

Заявку на технологическое присоединение можно подать на официальном сайте ПАО "МРСК Сибири" www.mrsks-sib.ru в разделе "Личный кабинет", а также на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" (www.портал-тп.рф).



