Алтайские энергетики ведут установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии

В этом году "интеллектуалы" обрели постоянное место жительства в Бийском, Красногорском, Зональном, Рубцовском, Славгородском, Хабарском, Первомайском, Завьяловском, Павловском, Алейском, Змеиногорском районах.

Михаил Ковальчук,

заместитель директора Алтайэнерго по реализации и развитию услуг:

Замена оборудования происходит в рамках реализации "Программы перспективного развития систем учёта на розничном рынке электроэнергии". Все расходы по установке интеллектуальных систем – за счет средств ПАО "МРСК Сибири". Цель Программы – более надёжное электроснабжение, упрощенная эксплуатация, минимизация действий по передаче показаний прибора учета, снижение потерь электроэнергии.

Интеллектуальный прибор состоит из счетчика, который устанавливается на опоре линии электропередачи и выносного дисплея, отображающего информацию о количестве потраченных киловатт-часов. Показания автоматически передаются на датчики, находящиеся в домах жителей, а также на сервер ресурсоснабжающей организации. При этом энергетикам не нужно заходить в дом, чтобы проверить показания счетчика.

В перспективе потребители смогут отслеживать объем своего почасового потребления с любого мобильного устройства или компьютера с помощью сети интернет. Понимая, в какой час дня происходит максимальное использование электроэнергии, можно более рационально использовать ресурсы и сократить расходы на оплату.