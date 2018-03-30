Алтайские энергетики восстанавливают поврежденные паводком линии электропередачи.

Всех потребителей пострадавших от паводка территорий энергетики запитали по резервным схемам. Тем временем в Смоленском и Быстро-Истокском районах продолжаются восстановительные работы. На поврежденных участках ЛЭП уже установлено 10 новых опор. Их просто срезало огромными льдинами, которые, вместе с мощным потоком воды, не оставляли ничего на своем пути. Работы проходят в сложнейших условиях: нет подъездных путей, уровень воды колеблется. Материалы и техника доставляются к местам ремонтов с помощью специальной техники. Провод на переходах через реки переправляется с помощью плавсредств. Однако ликвидация последствий стихии не прекращается ни на минуту.

Все работают в единой команде – энергетики, дорожники, МЧС. В таких ситуациях очень важна взаимовыручка. Например, без помощи дорожных служб не добраться по воде к поврежденным участкам линий электропередачи. Все вместе делают насыпи, тягачами помогают передвигаться технике.

Сейчас в пострадавших от паводка территориях работает 6 бригад "Алтайэнерго", в составе которых 44 человека и 20 единицы техники.