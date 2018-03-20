Алтайские энергетики за ночь устранили 38 технологических нарушений на электросетях

Минувшим вечером на регион обрушился сильный шторм. На большей части территории дул ураганный ветер, шел дождь и мокрый снег. Непогода стала причиной нарушения энергоснабжения в некоторых районах края. Всю ночь аварийно-восстановительные бригады "Алтайэнерго" ликвидировали последствия стихии. Работы по устранению повреждений линий электропередачи шли в пригороде краевой столицы, в Алейском, Ребрихинском, Бийском, Алтайском, Смоленском, Петропавловском районах, а также в южной части региона.

Всего в аварийно-восстановительных работах были задействованы 138 человек и 43 единицы техники из всех производственных отделений "Алтайэнерго". Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения социально-значимых объектов энергетики использовали резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ).

По состоянию на 9:00 утра 20 марта 2018 года отключенных потребителей в зоне ответственности "Алтайэнерго" нет.

В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. "Алтайэнерго" напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!