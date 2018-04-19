Алтайские любители футбола больше всего любят слушать "Радио ENERGY"

"Радио ENERGY" оказалось самой популярной радиостанцией среди болельщиков футбольного клуба "Динамо". Об этом свидетельствуют данные опроса в соцсети "ВКонтакте".
В начале апреля 2018 года в группе футбольного клуба "Динамо" "ВКонтакте" запустили опрос "Какую радиостанцию вы слушаете чаще всего?". Выяснилось, что 30% болельщиков слушают "Радио ENERGY", причем больше всего оно популярно у девушек.
Среди достоинств этой радиостанции барнаульцы отметили "оригинальный и модный радиоэфир", "необычные спецпроекты" и "100%-ное попадание в аудиторию "молодых взрослых".
"Радио ENERGY" — это первый и единственный международный бренд на отечественном радиорынке и одна из самых популярных радиостанций в России. Радиостанция является неотъемлемой частью мировой молодежной культуры, отражением ценностей, вкусов и предпочтений молодежи. В эфире станции представлены актуальные хиты мировых чартов, релизы от ведущих лейблов и миксы лучших музыкантов и диджеев планеты.
В Барнауле "Радио ENERGY" вещает на волне 87.5 FM. Эту радиостанцию также можно слушать в Белокурихе на частоте 104,4 FM.
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