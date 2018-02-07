Алтайские пимокаты рассказали о пользе валенок летом и зимой

Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно". Валенки. Фото: архив ООО "Руно".

Валенки "дышат"

В обуви, сделанной из плотного материла, ноги начинают потеть. Это происходит из-за того, что нарушается теплообмен, и организм, выделяя пот, пытается избавиться от лишнего тепла. Но такая обувь не способна испарять влагу, а значит ноги сыреют и быстро замерзают. Валенки, у которых пористые стенки, пропускают воздух, так что он циркулирует и дает возможность ногам "дышать".

Валенки способны быстро впитать влагу, оставляя ноги в тепле. Так же быстро эта обувь способна и просушиться, если после носки поставить ее к батарее отопления. Именно поэтому в валенках не холодно зимой, и, как ни странно, не жарко летом. Попробуйте.

Валенки всем по размеру

Правильно сделанные валенки - эластичные. Покупая их, вы сможете заметить, что они все "на одну ногу" - правую и левую не отличить. Надевайте, как хотите. Со временем они примут форму и сядут ровно по вашим стопам. Благодаря этому эффекту, валенки никогда не натрут вам ноги в отличие от любой другой обуви.

Валенки лечебные

Хорошие валенки изготавливаются из натуральной шерсти и в них содержится ланолин (его еще используют для создания заживляющих мазей) - животный воск, который способен успокоить боли в суставах. Ревматизм и остеохондроз не страшны, если вы будете регулярно носить валенки.

Часто валенки надевают на босую ногу. Тогда можно почувствовать, что они колются: такова специфика волокон. Так валенки стимулируют кровообращение.

Валенки красивые

Если вы думаете, что валенки - это некрасиво и немодно, то вы фатально ошибаетесь. Валенки делают из войлока любого цвета, с разными украшениями - бусины, вышивка, аппликация, тесьма, мех. "Ручные", дизайнерские валенки выглядят лучше и стильнее, чем самые модные кожаные сапоги.

Справка

Компания "Руно" - старейшее предприятие Алтая. Здесь производят валенки и войлок с 1930-х годов. Технология изготовления валенок за многие десятилетия практически не изменилась: в основе производства лежит ручная работа с качественным сырьем - чистой овечьей шерстью. Предприятие не ставит задач по внедрению современных технологий - спецмашин и механизмов - потому что сохраняет проверенное временем ремесло: ручное изготовление валенок.

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