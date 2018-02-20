Алтайские рыбаки на замерзшей реке поймали на удочку ондатру

Судя по геотегу, рыбалка происходила в Усть-Пристаньском районе. Один из рыбаков увидел в лунке пузыри, пошла поклевка, он вытащил удочку, а за крючок зацепилась задней ногой ондатра.

Испуганный зверь был очень агрессивен. Рыбаки вначале даже растерялись, не зная, как снять с крючка рассерженного грызуна. Но, по словам очевидцев, все-таки позже ондатру освободили и отпустили.

Зверь жив и здоров, пишут рыбаки.