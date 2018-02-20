Алтайские рыбаки на замерзшей реке поймали на удочку ондатру

В интернете появилось видео с необычным уловом алтайских рыбаков. Двое мужчин ловили на льду хищную рыбу, а клюнул водный зверь — ондатра, пишет Altayfishing.
Судя по геотегу, рыбалка происходила в Усть-Пристаньском районе. Один из рыбаков увидел в лунке пузыри, пошла поклевка, он вытащил удочку, а за крючок зацепилась задней ногой ондатра.
Испуганный зверь был очень агрессивен. Рыбаки вначале даже растерялись, не зная, как снять с крючка рассерженного грызуна. Но, по словам очевидцев, все-таки позже ондатру освободили и отпустили.
Зверь жив и здоров, пишут рыбаки.
Вот такая рыбалка бывает на Алтае! Наши земляки рыбачили на балансир ловили хищную рыбку, и вдруг пузыри из лунки, поклёвка, тянут и вытаскивают такое чудо ( Ондатра ) Не судите строго ондатра жива и здорова, была отпущена! Видео от нашего подписчика! **************************🎣🎣🎣РЫБОЛОВНЫЕ ТУРЫ🎣🎣🎣ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТЫ🐕и РЫБАЛКИ🎣 Обзоры Тур БАЗ🏡и КЕМПИНГОВ🏕на АЛТАЕ 🚣СПЛАВЫ🏇 ЭКСКУРСИИ🎣ОПЫТНЫЕ ГИДЫ🕵и ЕГЕРЯ🐾СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СНАСТЕЙ @altayskie_snasti Ставьте❤️Отмечайте ДРУЗЕЙ Подписывайтесь на @altayfishing☝☝☝#турбазы#рыбаловныетуры#хариус#flyfishing#мушки#outdoor#бия#катунь#grayling#вгорах#нахлыст#тур#алтай#travel#pike#лайки#рыбалканаалтае#сплетьня#экскурссии#рыбалкавгорах#турынарыбалку#турынаалтай#горнаярека#спортивнаярыбалка#охотавсибири#рыбалкавсибири#спиннинг#рыбалканагорнойреке#горнаяохота#охотаирыбалканаалтае @altayflshing
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