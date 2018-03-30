Алтайские справороссы займутся проблемой зарплат бюджетников.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗ:

— Мы собрались на базе Центра защиты прав граждан в Барнауле по инициативе руководителя партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае, депутата ГД Александра Терентьева. Он дал поручение скоординировать работу всех структурных подразделений партии для решения проблемы с заработной платой работников бюджетной сферы. Поводом для этого послужили массовые обращения от жителей края. Бюджетники недовольны начисляемой заработной платой, а также уловками местных властей, которые не спешат исполнять решение Верховного суда и начислять зарплату в полном объеме.

Положительный опыт в решении проблемы с заработной платой работников бюджетной сферы у справедливороссов есть. Так, Василий Железовский рассказал о том, что к нему поступило много обращений от сотрудников Каменской психиатрической больницы. После обращения депутата в прокуратуру и судебные инстанции, проблема с начислением надбавок и выплатой заработных плат решилась. Как оказалось, деньги в больнице были.

Василий Железовский,

депутат АКЗ:

— Это совершенно не нормально, когда медсестра работает на полторы ставки и получает минималку, а при этом главный врач ездит на "Лексусе" и говорит, что денег в больнице нет!

Уже после этого к нему начали обращаться сотрудники других медицинских учреждений со схожими вопросами, и депутат сделал вывод о том, что данная проблема носит массовый характер. Василий Железовский предложил организовать независимую группу экспертов, которая проведет проверку всей документации по выплате заработных плат для того, чтобы выяснить как выполняются положения закона.

Василий Железовский,

депутат АКЗ:

— В Алтайском крае широко распространена практика, при которой базовая ставка заработной платы существенно ниже минимального размера оплаты труда, а остальные выплаты, в том числе районные коэффициенты и стимулирующие выплаты, "добивают" до размера МРОТ. Это является грубейшим нарушением закона. Поэтому я предлагаю организовать независимую экспертную группу, которая проверит финансовые документы в медицинских учреждениях на соблюдение закона.

Аналогичная ситуация, по мнению участников рабочей группы, сложилась и в системе образования. Многим работникам, получающим заработную плату на уровне МРОТа, начисление происходит от некой ставки в 2950 рублей, которая уже после дополняется дополнительными выплатами. По мнению справедливороссов это является грубым нарушением закона. Руководитель Центра защиты прав граждан "Справедливой России" в Барнауле Татьяна Мазунина отметила, что данные факты свидетельствуют о нарушении постановления Верховного суда.

Татьяна Мазунина,

руководитель Центра защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Барнауле:

— Действительно, здесь присутствует нарушение постановления Президиума Верховного суда РФ от 10 марта 2010 года, согласно которому размеры тарифных ставок и окладов не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, указанного в части первой статьи 133 Трудового кодекса. А компенсационные, стимулирующие и иные социальные выплаты могут устанавливаться работникам лишь свыше названого МРОТа.

Члены рабочей группы пришли к выводу, что ситуация с выплатами заработной платы работникам бюджетной сферы снова может ухудшиться. Это связанно с тем, что с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму и составит 10002 рубля.

В итоге алтайские справедливороссы договорились привлечь независимых специалистов для проверки конкретных медицинских учреждений на предмет нарушений, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам. Причем данная экспертная группа будет действовать вместе с депутатом АКЗС, полномочия которого позволяют получить доступ к финансовым документам бюджетных организаций.

Одновременно справедливороссы продолжат собирать информацию о начислении заработной платы работникам системы образования и здравоохранения. Также юристы партии намерены изучить правомерность использования нынешней методики начисления заработной платы в регионе. После этого будет принято решение о механизмах ее оспаривания.