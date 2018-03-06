Алтайские ученые и промышленники примут участие в форуме "Локомотивы роста"

В мероприятии примут участие секретарь Генерального совета Партии "Единая Россия" Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, экспертного сообщества, руководители и сотрудники промышленных предприятий, представители научной, образовательной и инновационной сферы.

Делегацию Алтайского края возглавит координатор партийного проекта "Локомотивы роста" в регионе, депутат Государственной Думы от Алтайского края Виктор Зобнев. По его мнению, у экономики Алтайского края есть точки роста, об этом свидетельствуют результаты инновационной деятельности региона.

Виктор Зобнев,

депутат Государственной Думы от Алтайского края: