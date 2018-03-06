Алтайские ученые и промышленники примут участие в форуме "Локомотивы роста"

Форум пройдет в Иркутске, 6 марта 2018 года в рамках проекта Партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" и соберет промышленников, молодых ученых, занимающихся инновационными разработками со всей Сибири. Он станет площадкой для презентации перспективных проектов промышленного и инновационного потенциала территорий СФО.
В мероприятии примут участие секретарь Генерального совета Партии "Единая Россия" Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, экспертного сообщества, руководители и сотрудники промышленных предприятий, представители научной, образовательной и инновационной сферы.
Делегацию Алтайского края возглавит координатор партийного проекта "Локомотивы роста" в регионе, депутат Государственной Думы от Алтайского края Виктор Зобнев. По его мнению, у экономики Алтайского края есть точки роста, об этом свидетельствуют результаты инновационной деятельности региона.
Виктор Зобнев,
депутат Государственной Думы от Алтайского края:
- Сегодня Алтайский край занимает первое место в России по удельному весу малых предприятий, осуществляющих инновации, первое место в СФО по уровню инновационной деятельности и удельному весу осуществляющихся инноваций. Эти предприятия необходимо развивать, поддерживать, всячески способствовать тому, чтобы их становилось больше. Механизмом, который будет способствовать решению этих задач и станет партийный проект. В форуме примут участие руководители предприятий региона, занимающиеся инновациями, а также молодые ученые, разработки которых также интересны в плане стратегического развития. Уверен, участие в форуме даст возможность сравнить ситуацию в разных субъектов СФО, познакомиться с эффективными проектами соседних регионов и презентовать свои.