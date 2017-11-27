Алтайским школьникам, написавшим лучшие эссе о "Госуслугах", вручили крутые гаджеты

Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ирина Лямкова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сергей Болсуновский (слева) и Максим Герасимюк (справа). Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Гаджеты. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Илья Балахнин (на первом плане). Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сергей Болсуновский (слева) и Максим Герасимюк (справа). Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ирина Лямкова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Николай Волков. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Гаджеты. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Смартфоны и планшет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Награждение. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Первое место и планшет Samsung GALAXY Tab A завоевала ученица школы №25 из Бийска Ирина Лямкова.

Ирина Лямкова,

победитель конкурса:

Поучаствовать в конкурсе мне предложила мама. Она же мне и помогала. Основная мысль моего эссе - время дорого стоит, его нельзя вернуть и нужно использовать максимально полезно. Я показала, как в этом нам помогает сайт Госуслуги.

Второе место члены жюри отдали восьмикласснику барнаульской школы № 114 Николаю Волкову. В качестве приза он получил смартфон Sony XPERIA M5 Dual.

Николай Волков,

обладатель второго приза:

Не ожидал, что мою работу так высоко оценят. Я описывал опыт отца – он получал документы с помощью портала Госуслуг. Чтобы написать сочинение, я сам зарегистрировался на этом сайте. Сделать это было несложно, а сам сайт оказался понятным и удобным.

По условиям конкурса, одного из победителей определили голосованием на сайте altapress.ru. Из 19 текстов больше всего откликов собрала работа 16-летнего Ильи Балахнина из Мамонтово. Он составил сравнительную таблицу, в которой наглядно показал, насколько проще получать государственные услуги онлайн, чем оффлайн.

Илья Балахнин,

победитель голосования:

Я сам вовсю пользуюсь этим сайтом. Например, записываюсь с его помощью к врачам. Скоро он мне поможет подать заявление на получение водительских прав и узнать результаты ЕГЭ. Здорово, что есть такой портал.

Начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк рассказал, что жюри конкурса в первую очередь отмечало те работы, в которых авторы делились собственным опытом взаимодействия с сайтом Госуслуг.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Количество и качество работ порадовали. Как география участников: сочинения присылали не только из Барнаула и Бийска, но и с сельских территорий. И мы видим по статистике, что сейчас идет волна подключения к порталу именно сельского населения. С начала 2017 году на Госуслугах зарегистрировались 258 тыс. человек, а общее число пользователей портала в регионе составляет 940 тыс. В январе 2018 года мы перешагнем символический рубеж в миллион "юзеров".

Директор КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" Сергей Болсуновский анонсировал, что в 2018 году портал Госуслуги запустит новые сервисы. Например, пользователи сайта смогут получать уведомления о статусе их обращения даже если они обратились за услугой лично, а не онлайн.

Еще одно новшество, которое сделает взаимодействие с чиновниками более удобным – записаться на прием за получением результата услуги также можно будет в любое удобное для себя время.

Справка

Отборочный этап конкурса проводил ИД "Алтапресс" совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" с 18 сентября по 12 ноября 2017 года. В нем могли участвовать школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет.