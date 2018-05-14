Алтайский бизнес ищет выход из риска.

Внешнеторговый оборот Алтайского края в 2017 году составил всего 1,4 млрд долларов США, что на фоне других регионов РФ достаточно скромный показатель. При этом, согласно данным таможенных органов, относительно 2016 года объем внешнеэкономических операций увеличился на 46,7%. В структуре торгового баланса доля экспорта превышает импорт почти вдвое. Основу экспорта края составляют минеральное сырье, сельскохозяйственная продукция и древесина, импорта – металлы и продукция машиностроения. Основными торговыми партнерами региона можно назвать Китай и Казахстан – сказывается близость к границе, а также Украину и Белоруссию. Как видим, потенциал для увеличения объема внешнеторговых операций есть – как за счет роста объемов, так и за счет расширения количества торговых партнеров.

Другим возможным драйвером внешнеэкономической деятельности Алтайского края, по мнению аналитиков, может стать малый и средний бизнес (МСБ). Количество участвующих в торговле с другими странами предприятий МСБ за 2017 год выросло почти в три раза – с 256 компаний в 2016 году до 667 на конец 2017 года. Развивать экспортные отношения – одна из главных задач, которую сейчас ставят федеральные власти перед МСБ. По данным министерства экономического развития РФ, в 2017 году 30,1 тыс. субъектов МСП экспортировали свои товары в другие страны.

Тема минимизации валютных рисков актуальна для многих малых предприятий. Помимо курсовых рисков при работе с внешними рынками, сами предприниматели называют еще ряд сложностей: высокая ставка НДС, незнание специфики зарубежных рынков и даже слишком строгие регламенты отечественных банков при оформлении каждой сделки и проведении платежей по валютным контрактам. И если курсовые риски присутствуют в работе практически всегда, то с остальными проблемами можно работать и менять в пользу предпринимателя.

Во-первых, с 1 марта 2018 года Центробанк ввел новые правила валютного контроля, позволяющие оформлять сделки с бизнес-партнерами из-за границы проще и быстрее. Так, больше не нужно оформлять валютные справки и паспорта сделки, это все за предпринимателя сделает сам банк. Кроме того, регулятор упростил порядок получения валютных средств с транзитного счета на расчетный счет предпринимателя. Для этого достаточно предоставить в банк код вида операции, показывающий, за что поступили деньги, и указать уникальный номер договора, если сумма пришла по контракту, уже учтенному в банке. Оригиналы можно предоставить в банк позже. Возможность оперативно получить валютную выручку крайне важна. Это дает шанс в реальном времени обменять ее по текущему курсу и не терять ни время, ни деньги, если завтра рубль упадет или подрастет.

Во-вторых, благодаря все тем же изменениям ЦБ для малых предприятий при совершении внешнего платежа на сумму не более 200 тыс. рублей оформлять документы вообще не требуется. Оплатить работу дизайнера-фрилансера, работающего из-за рубежа или небольшую партию товара становится еще проще.

Впрочем, некоторые банки пошли еще дальше. Например, клиенты банка для предпринимателей Точки.

обходятся вообще без визитов в банк и лишних бумаг: весь функционал ВЭД доступен онлайн в мобильном приложении – от открытия валютного счета до обмена валюты по выгодным курсам. Есть и другие профиты: деньги зачисляются с транзитного счета одним кликом, справки о валютных операциях создаются автоматически, а отслеживать выгодный курс валюты можно онлайн. "Мы создали в мобильном приложении полноценный ВЭД для экспортеров", – рассказала Екатерина Важникова из Точки. Помимо легких валютных сделок, работая с Точкой, вы получаете еще и грамотное отражение этих операций в своих бухгалтерских отчетах. Специалисты банка также в режиме онлайн подготовят за вас необходимую документацию для налоговой службы и иных надзорных органов. В банке говорят: "Предпринимайте на всю голову, а мы позаботимся обо всем остальном".

Банк для предпринимателей Точка – мультибанковская платформа, которая работает без офисов и обслуживает 150 тысяч клиентов. Они сами выбирают, в каком из двух банков – "Открытие" или Qiwi – хранить деньги. Все услуги предоставляются онлайн, а представителя банка клиенты видят лишь однажды – во время открытия счета. Точка – это мобильный и интернет-банк, лучший для бизнеса, по версии аналитического агентства Markswebb, на протяжении трех последних лет; круглосуточный, способный решать любые финансовые вопросы онлайн-офис; удобный ВЭД прямо в мобильном приложении; эквайринг; самый длинный в России операционный день – с 01.00 до 21.00 по московскому времени. А еще Точка консультирует предпринимателей при регистрации ИП и ООО и помогает им с ведением бухгалтерии.

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