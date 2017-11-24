"Алтайский букет" откроет крупное инновационное биопроизводство

Инициаторы его не скрывают своих амбиций: Алтай, в силу целого ряда объективных предпосылок, может и должен стать центром восстановления в России производства экологически чистых продуктов питания и органических лекарственных препаратов на основе уникального растительного сырья Юга Сибири.

Инвестиционные планы ООО НПФ "Алтайский букет" прямо сопрягаются с общенациональным проектом по возрождению отрасли лекарственного растениеводства, который был утвержден решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России и подписан председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 29 декабря 2016 года. А инвестпроект компании стал участником сразу двух платформ Национальной технологической инициативы – HealthNet и FoodNet. А значит, отнесен к приоритетам государственной политики развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Планируется, что на логистически удачной инвестиционной площадке в 6 га расположится предприятие, где на основе уникального природного, растительного и животного сырья Алтая будут выпускаться новые растительные препараты, а также экологически безупречные полуфабрикаты для производства экопродуктов питания, функциональных продуктов питания (ФПП), БАДов к пище и природной косметики.

Еще несколько лет назад на месте строящегося предприятия располагался пустырь, который окрестные жители засевали картофелем. "Пришлось отдать несколько мешков картошки, чтобы не обижать владельцев участков", - с улыбкой вспоминает генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" Сергей Мухортов о своих первых инвестициях в амбициозный проект.

Сегодня общий объем планируемых инвестиций из разных источников оценивается инициаторами проекта в 1,2 млрд. рублей, часть которых привлечена и уже освоена. Капиталовложения на первом этапе (2012-2015 гг.) составили более 260 млн. рублей, из которых собственные средства – 171 млн. рублей, а 92 млн. руб. – кредитные ресурсы.

В результате были подведены инженерные коммуникации, возведен один из корпусов, установлено оборудование для производства, фасовки и хранения готовой продукции.

На втором этапе проекта (2016-2017 гг.) объем вложенных средств составил более 108 млн. рублей.

В 2017 году при залоговом обеспечении федеральной Корпорации МСП была открыта кредитная линия в новосибирском банке "Левобережный" на сумму 186,7 млн. рублей, которые уже направлены на продолжение строительства и закупку оборудования. Всего же на завершение проекта (3 и 4 этапы) потребуется в ближайшие годы около 830 млн. рублей.

Сырьевой базой нового производства станут уникальные растительные ресурсы (как культивируемые, так и дикорастущие), которыми богат Алтай.

Потребителями полуфабрикатов и продуктов первого передела (густые и сухие экстракты, соки прямого отжима и концентрированные соки, масла, порошки из лекарственных трав высокой степени биодоступности) станут как российские, так и зарубежные биофармацевтические, пищевые предприятия, а также производители косметики.

Удовлетворяя растущий во всем мире спрос на экологически чистые, безопасные для здоровья и лишенные ГМО продукты питания, крупнейшие производители заинтересованы в гарантированных поставках продуктов первого передела для увеличения объемов производства востребованной продукции. Сегодня они не хотят вкладываться в первичную переработку трав, корней или ягод, используют в качестве сырья уже готовые экстракты из лекарственных растений. Вот их масштабное производство и готов организовать "Алтайский букет", заняв пустующую пока нишу во внутриотраслевой, общероссийской и мировой системах разделения труда.

- Глобальный рынок экологических, функциональных продуктов питания и растительных лекарственных препаратов стремительно растет как по объемам, так и по его капитализации! Нефтяные цены падают либо стагнируют, а цены на экологически чистые продукты питания и сырье для их производства во всем мире уверенно растут, - отмечает Сергей Мухортов, подчеркивая при этом, что, в отличие от углеводородов, лекарственные растения являются возобновляемым ресурсом.

Его оптимизм подкрепляется исследованиями мирового рынка органической продукции и ФПП, доля которых в структуре питания населения в Японии, США и Западной Европе оценивается сегодня в 25-50 процентов от всех употребляемых в пищу продуктов питания, увеличиваясь ежегодно почти на треть.

Планы инициаторов вписываются в стратегию регионального развития Алтайского края, где уже создан и работает Алтайский биофармацевтический кластер. К тому же краевые власти сегодня добиваются создания в моногороде Новоалтайске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Одним из якорных резидентов новоалтайской ТОСЭР может стать "Алтайский букет", получив таким образом государственную поддержку и налоговые преференции.

Между тем, в условиях всеобщего дефицита инвестиционных ресурсов компания намерена привлечь для осуществления своих планов сторонних участников. Для этого недавно вместе с авторитетным игроком на отечественном фармрынке – московской группой компаний "Инфодром" было создано ПАО "Алтей Фарма" с уставным капиталом в 1 млрд. рублей. Часть акций новой публичной компании после прохождения листинга на МФБ планируется разместить на открытом фондовом рынке.

Привлеченные средства будут направлены на организацию производства востребованных лекарственных препаратов (противовоспалительных, противопростудных, противовирусных и проч.) и функционального питания на основе органического сырья растительного происхождения.

В планах и организация на Алтае пилотного агропарка, который объединил бы сельхозпредприятия и фермеров, выращивающих лекарственные растения, ягоды, травы и коренья. Его создание проходит в рамках HealthNet и является одной из задач российской Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств (АППТРЛС), в которую "Алтайский букет" вошел как ключевой участник проекта по восстановлению отрасли лекарственного растениеводства.

Поддержку алтайскому лекарственному растениеводству оказали китайские партнеры, которые, по всей вероятности, вполне отчетливо видят перспективы отрасли и ее экспортный потенциал. Весной 2017 года они предоставили семенной материал для пробных высевов растений, издавна использующихся в традиционной восточной медицине. Результаты превзошли все ожидания, а эксперимент может положить начало долгосрочному и обоюдовыгодному сотрудничеству.

Выступая в ноябре этого года в Агентстве стратегических инициатив РФ на конференции по восстановлению национальной отрасли лекарственного растениеводства в России, генеральный директор "Алтайского букета" Сергей Мухортов заявил, что у находящейся сегодня на подъеме российской биофармацевтической индустрии – большие перспективы и грандиозный шанс опереться на свои сильные конкурентные преимущества. А не использовать эти возможности и государству, и бизнесу было бы большой ошибкой.

Источник: www.med2.ru