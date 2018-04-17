Алтайский филиал Россельхозбанка увеличил темпы ипотечного кредитования

Достижению высоких темпов роста ипотечного кредитования способствовала планомерная работа по расширению продуктовой линейки и каналов продаж.

Так, в феврале 2018 года Россельхозбанк объявил о начале выдач ипотечных кредитов в рамках новой программы государственного субсидирования.

Поддержка заемщиков предусматривает оформление кредита по ставке 6% годовых в рублях РФ на первые три или пять лет. После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта. Воспользоваться новой программой могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

Более подробная информация по телефону 8 (3852) 53-63-73, на официальном сайте Банка www.rshb.ru а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349.

Программа государственной поддержки предусматривает возможность предоставления Россельхозбанком заемщику пониженной годовой процентной ставки в размере 6% годовых в рублях РФ в течение первых трех или пяти лет. Первоначальный взнос на покупку объекта недвижимости в рамках программы должен быть не менее 20% от его стоимости. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для других регионов Российской Федерации – 3 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет. Оформление заявки на получение ипотечного кредита в рамках программы государственной поддержки в Россельхозбанке доступно по стандартному пакету документов при условии предоставления подтверждения рождения в семье второго или третьего ребенка после 1 января 2018 года.

Полные условия ипотеки с государственной поддержкой семей с детьми

Целевое использование: приобретение квартиры у застройщика по договору купли-продажи, либо приобретение квартиры на этапе строительства у застройщика по договору участия в долевом строительстве, в том числе по договору уступки прав (требований). Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых родился с 01.01.2018 по 31.12.2022 второй и/или третий ребенок, имеющий гражданство РФ. Валюта кредита: рубли РФ. Минимальная сумма кредита - 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита8 000 000 рублей (для объектов, расположенных на территории Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - 3 000 000 рублей (для объектов, расположенных на иных территориях РФ). Кредит выдается в сумме: не более 80% от стоимости квартиры, передаваемой в залог, цены договора участия в долевом строительстве (в том числе по договору уступки прав (требований)). Срок кредита: до 30 лет. Первоначальный взнос20% от стоимости квартиры/ цены по договору участия в долевом строительстве, в том числе по договору уступки прав (требований) При кредитовании на цели рефинансирования – отсутствует. Комиссия за выдачу кредита - не взимается. Обеспечение по кредиту: залог (ипотека) объекта недвижимости или имущественных прав по рефинансируемому кредиту (займу). Страхование: обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог, в течение всего срока кредитования и добровольное страхование жизни и здоровья заемщика/ созаемщика в течение всего срока кредитования. В качестве Созаемщиков по кредиту могут выступать физические лица в количестве не более 3-х человек, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту. Срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 рабочих дней. Срок действия одобренной заявки - 90 календарных дней, но не позднее 31.12.2022 При кредитовании на цели рефинансирования – "60 календарных дней, но не позднее 31.12.2022. Порядок предоставления кредита: единовременно (в полной сумме в соответствии с заключаемым кредитным договором). Рефинансирование ранее предоставленного кредита на цели: приобретение квартиры у застройщика по договору купли-продажи; приобретение квартиры на этапе строительства у застройщика по договору участия в долевом строительстве, в том числе по договору уступки прав (требований), рефинансирование ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости у застройщика". Процентные ставки, годовых в рублях РФ: льготная процентная ставка* - 6%; базовая процентная ставка - 9,3%. Надбавка к базовой процентной ставке + 1,00 % в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков осуществить страхование жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора или при неисполнении заемщиком и/или солидарными заемщиками обязательства по страхованию жизни и здоровья в порядке, установленном кредитным договором. Выдача кредитов осуществляется до 31.12.2022 (включительно).

*С даты выдачи кредита предоставляется льготная процентная ставка на срок: 3 года – при рождении второго ребенка (для рассмотрения заявки представляются документы, подтверждающие рождение первого ребенка, и свидетельство о рождении второго ребенка); 5 лет – при рождении третьего ребенка (для рассмотрения заявки представляются документы, подтверждающие рождение первого и второго ребенка, и свидетельство о рождении третьего ребенка). При рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 (включительно) третьего ребенка период льготной процентной ставки продлевается на 5 лет со дня окончания периода предоставления льготной ставки в связи с рождением второго ребенка или возобновляется после предоставления свидетельства о рождении третьего ребенка. В целях подтверждения рождения третьего ребенка представляются документы, подтверждающие рождение первого и второго ребенка, и свидетельство о рождении третьего ребенка. Льготная процентная ставка применяется в случае исполнения Заемщиком в полном объеме своих обязательств по уплате процентов за пользование кредитом (займом) и соблюдения Заемщиком обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья и имущественного страхования: 1) заключения договоров страхования (страховой полис) жизни и здоровья, по которому выгодоприобретателем будет являться Кредитор, а также предоставления документов, подтверждающих оплату страховой премии/ страхового взноса; 2) заключения договоров страхования объекта недвижимости (страховых полисов), а также предоставления документов, подтверждающих оплату страховой премии/ страхового взноса (после оформления права собственности на объект недвижимости).