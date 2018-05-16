Алтайский филиал РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ

В текущем году Алтайский филиал Россельхозбанка профинансировал сезонно-полевые работы на сумму свыше 1,4 млрд рублей (на 15.05.2018), что на 24% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Из них свыше 1,3 млрд рублей выданы с использованием льготного механизма кредитования АПК.
Для подготовки к посевной кампании кредитными ресурсами Банка активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2018 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано более 1,2 млрд рублей.
Владимир Богданов,
заместитель директора Алтайского филиала:
— Финансирование сезонно-полевых работ составляет более 51% от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам Банка. Положительная динамика данного вида кредитования обусловлена повышением доступности заемных ресурсов для аграриев.
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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