Алтайский фонд МСП и Альфа-банк заключили соглашение о сотрудничестве.

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства продолжает работу по расширению возможностей алтайских предпринимателей в части привлечения заемных средств. В рамках заключенного соглашения представители регионального бизнеса смогут привлекать кредитные ресурсы АО "Альфа-Банк" при нехватке залогового имущества.
Общий лимит условных обязательств, установленный Фондом на кредитные сделки АО "Альфа-Банк" в текущем году, составляет 80 000 000 рублей.
Банк стал 15 участником программы предоставления поручительств некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства".
Наталья Магель,
руководитель Центра предоставления гарантий Алтайского фонда МСП:
— С переходом работы фонда на внедряемые стандарты Национальной гарантийной системы мы ощущаем возросший интерес к нашей услуге со стороны финансовых организаций. АО Альфа Банк - уже третий партнер, с которым фонд заключил соглашение за последние полгода работы. Безусловно, нас это радует, т.к. за счет увеличения количества партнеров мы добиваемся нашей главной цели - расширения возможностей предпринимателей в части выбора оптимальных условий кредитования, ввиду объективной конкуренции, возникающей между кредитными организациями. Кроме того, практически все наши партнеры сегодня являются уполномоченными банками по реализации федеральных льготных программ кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства, что создает предпосылки для формирования устойчивой тенденции снижения средневзвешенных ставок по кредитам для сектора МСБ. В частности, по действующему под поручительства фонда портфелю кредитов средневзвешенная ставка с 12,1% годовых на 01.10.2017 снизилась до 11.24.% годовых на 01.05.2018.
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