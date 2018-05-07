"Алтайский фонд МСП" и "МСП Банк" заключили соглашение о сотрудничестве

Каталог кредитных продуктов АО "МСП Банк" включает в себя широкую линейку программ кредитования - предприниматели смогут получить финансирование на реализацию инвестиционных проектов, приобретение и модернизацию основных средств, пополнение оборотного капитала, а также покрытие расходов, связанных с исполнением госконтрактов.

Работа в рамках агентской схемы осуществляется через электронную платформу АИС НГС, куда загружается кредитная заявка и пакет документов заемщика. Для входа в систему предприятию, планирующему получение кредитных средств в АО "МСП Банк", необходимо получение УКЭП – усиленной квалифицированной электронной подписи, которую можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Антон Слободчиков,

директор НО "Алтайский фонд МСП":