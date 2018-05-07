"Алтайский фонд МСП" и "МСП Банк" заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках заключенного агентского договора региональный фонд развития малого и среднего предпринимательства будет оказывать для предпринимателей Алтайского края услуги по подбору кредитных продуктов АО "МСП Банк" (в том числе в рамках государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства), а также формирование и отправку пакета документов с заявкой на кредитование.
Каталог кредитных продуктов АО "МСП Банк" включает в себя широкую линейку программ кредитования - предприниматели смогут получить финансирование на реализацию инвестиционных проектов, приобретение и модернизацию основных средств, пополнение оборотного капитала, а также покрытие расходов, связанных с исполнением госконтрактов.
Работа в рамках агентской схемы осуществляется через электронную платформу АИС НГС, куда загружается кредитная заявка и пакет документов заемщика. Для входа в систему предприятию, планирующему получение кредитных средств в АО "МСП Банк", необходимо получение УКЭП – усиленной квалифицированной электронной подписи, которую можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Антон Слободчиков,
директор НО "Алтайский фонд МСП":
Заключение соглашения - очередной этап реализации приоритетного проекта "Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае". Благодаря агентской схеме мы сможем не только оказывать предпринимателям гарантийную поддержку, но и содействовать получению кредитования субъектам МСП на привлекательных условиях - предоставлять низкие процентные ставки по кредитным продуктам АО "МСП Банк". Полагаем, что подписание агентского договора будет способствовать значительному увеличению возможностей развития для бизнеса в регионе. Также считаем важным отметить, что работа по агентской схеме не создаст конкуренции нашим действующим партнерам, поскольку наш целевой сегмент - это предприятия, обращающиеся за поддержкой в фонд самостоятельно, либо по корпоративному каналу - через профильные министерства и управления.
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