Алтайский фонд МСП приглашает принять участие в В2В выставке услуг для малого и среднего бизнеса

Благодаря поддержке и участию партнеров "Media МОСТ", выставка совместит в себе не только элементы экспозиции с представленным ассортиментом от различных индустрий, но и расскажет об уникальных бизнес-знаниях и технологиях.

30 мая 2018 г. г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 более 20 экспонентов с подарками для каждого участника;

3-й этаж здания — площадь экспозиции;

более 500 участников;

зона нетворкинга;

локации бизнес-игр с модераторами;

2 круглых стола.

Разделы выставки: банки, инвестиции, кредиты, финансовые инструменты;

консалтинг, сервис, оборудование и технологии для малого бизнеса;

гос. контракт, государственные, региональные и муниципальные закупки;

рекламные технологии, маркетинг, продвижение, медиа рынок;

информационные технологии, it-технологии, связь, телекоммуникации, безопасность.

В чём ценность выставок? Во-первых, это мультифункциональность. Участие в выставке предоставляет возможность одновременно решать множество бизнес задач — сбытовых, производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, коммуникационных.

Участие в выставке предоставляет возможность одновременно решать множество бизнес задач — сбытовых, производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, коммуникационных. Во-вторых, выставки привлекают посетителей высокого статуса — первых лиц компаний и других сотрудников компаний, обладающих полномочиями принимать решения. Почему? Потому что значительная часть работы этих людей заключается именно в том, чтобы принимать эффективные решения. Для этого им необходима достоверная информация, прямой контакт с потенциальными поставщиками и партнерами, возможность, не тратя лишнее время и деньги проводить деловые встречи и получать точное представление о продуктах. Выставки обеспечивают им все необходимые условия для выполнения своей работы.

Примечание По данным исследований, 83% посетителей выставок формата b2b имеют "покупательную способность ", т. е. обладают полномочиями принимать решения или влияют на решения о покупке.

", т. е. обладают полномочиями принимать решения или влияют на решения о покупке. Мероприятия такого плана имеют эффект "нейтральной территории" . Выставкам свойственна особая атмосфера психологического комфорта, которая благоприятствует установлению контактов.

. Выставкам свойственна особая атмосфера психологического комфорта, которая благоприятствует установлению контактов. Выставки содержат в себе эмоциональную ценность, т.е. позволяют оказаться в одном пространстве с лучшими представителями отрасли, в центре внимания клиентов, партнёров, представителей власти, СМИ.

Совокупность названных преимуществ делает выставки поистине незаменимым средством продвижения товаров и услуг и развития бизнеса. Приходите, смотрите, изучайте, фотографируйте, интересуйтесь, можете даже купить услугу и взять выгодные контакты. Ждем вас!

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