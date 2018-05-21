Алтайский фонд МСП приглашает принять участие в В2В выставке услуг для малого и среднего бизнеса

В2В выставка — это коммуникационная площадка, где каждый, кто верит в потенциал малого и среднего предпринимательства Алтайского края, может свободно вести диалог о настоящем и будущем предприятий торговли и услуг.
Благодаря поддержке и участию партнеров "Media МОСТ", выставка совместит в себе не только элементы экспозиции с представленным ассортиментом от различных индустрий, но и расскажет об уникальных бизнес-знаниях и технологиях.
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
- более 20 экспонентов с подарками для каждого участника;
- 3-й этаж здания — площадь экспозиции;
- более 500 участников;
- зона нетворкинга;
- локации бизнес-игр с модераторами;
- 2 круглых стола.
- банки, инвестиции, кредиты, финансовые инструменты;
- консалтинг, сервис, оборудование и технологии для малого бизнеса;
- гос. контракт, государственные, региональные и муниципальные закупки;
- рекламные технологии, маркетинг, продвижение, медиа рынок;
- информационные технологии, it-технологии, связь, телекоммуникации, безопасность.
- Во-первых, это мультифункциональность. Участие в выставке предоставляет возможность одновременно решать множество бизнес задач — сбытовых, производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, коммуникационных.
- Во-вторых, выставки привлекают посетителей высокого статуса — первых лиц компаний и других сотрудников компаний, обладающих полномочиями принимать решения. Почему? Потому что значительная часть работы этих людей заключается именно в том, чтобы принимать эффективные решения. Для этого им необходима достоверная информация, прямой контакт с потенциальными поставщиками и партнерами, возможность, не тратя лишнее время и деньги проводить деловые встречи и получать точное представление о продуктах. Выставки обеспечивают им все необходимые условия для выполнения своей работы.
- По данным исследований, 83% посетителей выставок формата b2b имеют "покупательную способность", т. е. обладают полномочиями принимать решения или влияют на решения о покупке.
- Мероприятия такого плана имеют эффект "нейтральной территории". Выставкам свойственна особая атмосфера психологического комфорта, которая благоприятствует установлению контактов.
- Выставки содержат в себе эмоциональную ценность, т.е. позволяют оказаться в одном пространстве с лучшими представителями отрасли, в центре внимания клиентов, партнёров, представителей власти, СМИ.
Приходите, смотрите, изучайте, фотографируйте, интересуйтесь, можете даже купить услугу и взять выгодные контакты.
Ждем вас!
2-й этаж, малый зал №1
Конференция "Умные решения для вашего бизнеса" (с 11.00 до 17.00)
Блоки программы:
- Финансирование малого и среднего бизнеса (2 часа).
- Государственная, региональная и муниципальная поддержка предприятий МСБ. Представитель Минэкономразвития Алтайского края, представитель Алтайского Гарантийного Фонда МСП.
- Легкие деньги. Или как проинвестировать свой бизнес? Алтайский центр инвестиций и развития.
- Как облигации могут заменить банковское финансирование? Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
- Новые банковские и финансовые продукты для предприятий малого и среднего бизнеса (Банк).
- Лизинг (лизинговая компания).
- Геймификация в бизнесе (1 час).
- Технологии виртуальной реальности (VR) для обучения менеджеров по продажам Солнцева (Школа продаж).
- Бобрицкая (Бизнес-игры).
- Сиков.
- Коммуникации с клиентами (для сегмента b2c) на основе искусственного интеллекта (1 час)
- Социальный интеллект
- IVOICE
- HiKlick
- Государственные, региональные и муниципальные закупки (1 час).
- Центр государственных закупок Алтайского края.
- (правительство РФ запускает новый агрегатор для госзакупок малого объема).
- РТС-тендер, Сибирский филиал.
- Коммерческая компания.
- ERP: новая ступень эволюции систем автоматизации малого бизнеса (1 час).
- Высокий интерес в производственной сфере к вопросам внедрения ERP-систем, а также задачам, которые они способны решить.
- Франчайзинг (1 час)
- Как выбрать франшизу – спикер
- Продажа готового бизнеса/франшиз - компания
- Опыт масштабирования бизнеса "My BodyTec" Григорян П. В.
2-й этаж, малый зал №2
- Открытый круглый стол (12.00 – 13.30)
- Общение со спикерами (13.30 – 14. 00)
В качестве спикеров приглашаются представители следующих организаций: Кидвиль, Кванториум, Управление по образованию (программа "Ты предприниматель"), Фонд МСП, управление по предпринимательству, Ключевые решения, Медиа МОСТ, АСИ, Сбербанк (программа развития навыков предпринимательства).