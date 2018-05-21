Алтайский фонд МСП приглашает принять участие в В2В выставке услуг для малого и среднего бизнеса

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Новости компаний

В2В выставка — это коммуникационная площадка, где каждый, кто верит в потенциал малого и среднего предпринимательства Алтайского края, может свободно вести диалог о настоящем и будущем предприятий торговли и услуг.

Выставка В2В.
Выставка В2В. Иллюстрация: архив НО "Алтайский фонд МСП".

Благодаря поддержке и участию партнеров "Media МОСТ", выставка совместит в себе не только элементы экспозиции с представленным ассортиментом от различных индустрий, но и расскажет об уникальных бизнес-знаниях и технологиях.

30 мая 2018 г.

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

  • более 20 экспонентов с подарками для каждого участника;
  • 3-й этаж здания — площадь экспозиции;
  • более 500 участников;
  • зона нетворкинга;
  • локации бизнес-игр с модераторами;
  • 2 круглых стола.
Разделы выставки:
  • банки, инвестиции, кредиты, финансовые инструменты;
  • консалтинг, сервис, оборудование и технологии для малого бизнеса;
  • гос. контракт, государственные, региональные и муниципальные закупки;
  • рекламные технологии, маркетинг, продвижение, медиа рынок;
  • информационные технологии, it-технологии, связь, телекоммуникации, безопасность.
В чём ценность выставок?
  • Во-первых, это мультифункциональность. Участие в выставке предоставляет возможность одновременно решать множество бизнес задач — сбытовых, производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, коммуникационных.
  • Во-вторых, выставки привлекают посетителей высокого статуса — первых лиц компаний и других сотрудников компаний, обладающих полномочиями принимать решения. Почему? Потому что значительная часть работы этих людей заключается именно в том, чтобы принимать эффективные решения. Для этого им необходима достоверная информация, прямой контакт с потенциальными поставщиками и партнерами, возможность, не тратя лишнее время и деньги проводить деловые встречи и получать точное представление о продуктах. Выставки обеспечивают им все необходимые условия для выполнения своей работы.
Примечание
  • По данным исследований, 83% посетителей выставок формата b2b имеют "покупательную способность", т. е. обладают полномочиями принимать решения или влияют на решения о покупке.
  • Мероприятия такого плана имеют эффект "нейтральной территории". Выставкам свойственна особая атмосфера психологического комфорта, которая благоприятствует установлению контактов.
  • Выставки содержат в себе эмоциональную ценность, т.е. позволяют оказаться в одном пространстве с лучшими представителями отрасли, в центре внимания клиентов, партнёров, представителей власти, СМИ.
Совокупность названных преимуществ делает выставки поистине незаменимым средством продвижения товаров и услуг и развития бизнеса.

Приходите, смотрите, изучайте, фотографируйте, интересуйтесь, можете даже купить услугу и взять выгодные контакты.

Ждем вас!

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2-й этаж, малый зал №1

Конференция "Умные решения для вашего бизнеса" (с 11.00 до 17.00)

Блоки программы:

1. Финансы
  • Финансирование малого и среднего бизнеса (2 часа).
  • Государственная, региональная и муниципальная поддержка предприятий МСБ. Представитель Минэкономразвития Алтайского края, представитель Алтайского Гарантийного Фонда МСП.
  • Легкие деньги. Или как проинвестировать свой бизнес? Алтайский центр инвестиций и развития.
  • Как облигации могут заменить банковское финансирование? Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
  • Новые банковские и финансовые продукты для предприятий малого и среднего бизнеса (Банк).
  • Лизинг (лизинговая компания).
2. Персонал
  • Геймификация в бизнесе (1 час).
  • Технологии виртуальной реальности (VR) для обучения менеджеров по продажам Солнцева (Школа продаж).
  • Бобрицкая (Бизнес-игры).
  • Сиков.
3. Клиенты
  • Коммуникации с клиентами (для сегмента b2c) на основе искусственного интеллекта (1 час)
  • Социальный интеллект
  • IVOICE
  • HiKlick
4. Гос контракты
  • Государственные, региональные и муниципальные закупки (1 час).
  • Центр государственных закупок Алтайского края.
  • (правительство РФ запускает новый агрегатор для госзакупок малого объема).
  • РТС-тендер, Сибирский филиал.
  • Коммерческая компания.
5. Бизнес-процессы
  • ERP: новая ступень эволюции систем автоматизации малого бизнеса (1 час).
  • Высокий интерес в производственной сфере к вопросам внедрения ERP-систем, а также задачам, которые они способны решить.
6. Развитие бизнеса
  • Франчайзинг (1 час)
  • Как выбрать франшизу – спикер
  • Продажа готового бизнеса/франшиз - компания
  • Опыт масштабирования бизнеса "My BodyTec" Григорян П. В.

2-й этаж, малый зал №2

  • Открытый круглый стол (12.00 – 13.30)
  • Общение со спикерами (13.30 – 14. 00)
Тема: "Новое поколение предпринимателей – успешным предпринимателем становятся с детства. Готова ли региональная инфраструктура?"

В качестве спикеров приглашаются представители следующих организаций: Кидвиль, Кванториум, Управление по образованию (программа "Ты предприниматель"), Фонд МСП, управление по предпринимательству, Ключевые решения, Медиа МОСТ, АСИ, Сбербанк (программа развития навыков предпринимательства).

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